健康網》「金老佛爺」胎兒沒心跳 醫：高齡懷孕非禁忌 關鍵在這幾件事

2026/01/18 16:11

網紅金老佛爺在社群上分享自己流產經驗。網紅醫師蒼藍鴿表示，高齡產婦生產不是禁忌，只要多一點準備、多一點安心。（取自金老佛爺臉書）

網紅金老佛爺在社群上分享自己流產經驗。網紅醫師蒼藍鴿表示，高齡產婦生產不是禁忌，只要多一點準備、多一點安心。（取自金老佛爺臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅金老佛爺45歲意外懷了第三胎，她去（2025）年11月中旬原本準備領取媽媽手冊時，卻被告知胎兒沒有心跳了！網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，生產時年齡大於或等於35歲，即屬於高齡產婦。

蒼藍鴿在臉書專頁「蒼藍鴿的醫學天地」發文分享，初次懷孕年齡>34歲，或生產時年齡≥35歲，都屬於高齡產婦，但是不代表高齡就不能生，而是需要更多關注。

金老佛爺已育有2個孩子，直到有一天身體有些異狀，突然吃不下又忽冷忽熱，「我是不是更年期？」壓根沒有想到是懷孕，直到友人多次建議下，才選擇驗孕，到醫院檢查時已是6週了。

產科醫師比較擔心，高齡產婦面臨到胎兒染色體異常（如唐氏症）、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、流產、早產、胎盤異常等風險提升。蒼藍鴿認為，只要做好產前檢查，像是羊膜穿刺。他舉例，以35歲來說，流產風險約 0.1-0.3%，但唐氏症風險是1/350。

果真，金老佛爺被發現沒胎動，在醫師建議下並未進行手術，經過一個月左右，身體出現劇烈疼痛並破水，她在沒有醫師陪伴的情況下，經歷如同生產般的過程。根據醫師建議，這個過程是讓身體知道胎兒已產出，對於恢復較有幫助。

他再次強調，高齡不是禁忌，要定期做產檢，控制好慢性病，像高血壓及糖尿病，補充葉酸、規律運動、保持理想體重。「多一點準備、多一點安心」。

