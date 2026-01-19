健康網》冬天頻尿擔心腎臟壞掉？ 中醫師揭寒冷與排尿關係

專家表示，有些民眾會發現「特別容易想上廁所」，因此擔心自己頻尿是否意著生病，這種情況稱為冷利尿現象，並不是腎臟有問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕到了冬季，不少人覺得不管在室內或是清晨戶外活動，會發現「特別容易想上廁所」，因此擔心自己頻尿是否意味著腎臟出狀況。中醫師王大元指出，明明沒喝多少水，尿量卻變得異常的多，這種情況稱為冷利尿現象，並不是腎臟有問題，原因出在人體在寒冷環境下的生理反應，他進一步提出4項預防關鍵。

冷利尿為什麼會發生？王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文分享，當身體身處在低溫環境時，為了維持必要的核心體溫，周邊血管會開始收縮，讓血液集中回到身體中心。此時，腎臟會誤以爲體內的血液與水分過多，進而減少抗利尿激素的分泌，導致尿量增加，結果就是天氣越冷越有尿意。

王大元提醒，年長者、心血管疾病、腎臟病患者，以及平時容易手腳冰冷或低血壓的人，對冷利尿更爲敏感，應特別注意保暖與水分補充。

王大元強調，一旦反覆發生冷利尿現象，可能造成身體水分流失、口乾舌燥、手腳更冰冷、頭暈噁心，甚至增加心血管風險等問題。因此，預防冷利尿也是冬季保健的重要議題。

民眾可以如何預防冷利尿現象呢？王大元提供以下4項關鍵做法：

●核心保暖是關鍵

腹部、腰部與背部的保暖非常重要，核心溫度穩定，血管就不會過度收縮，就能減少冷利尿反應。

●少量多次補充溫水

切勿等到口渴才喝水，建議每1小時補充溫水150-200毫升，儘量避免冰飲。溫熱飲品可減少冷刺激，也有助維持體內水分平衡，如果太頻尿，建議飲水內加入一些電解質（像是稀釋的運動飲料），更能緩解頻尿問題。

●避免咖啡因與酒精

咖啡、濃茶與酒精都有利尿效果，在寒冷環境下容易加重冷利尿，建議少喝一點。

●起來活動一下

久坐不動容易讓血液集中於中樞，建議適度走動、伸展或原地踏步，幫助全身循環。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

