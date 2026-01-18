像感冒卻開3種藥！基因解密：躁鬱、思覺失調是「親兄弟」

每天吞一大把藥，真的對症嗎？最新權威研究指出，許多精神疾病在基因上其實是「同一件事」，現行分類方式恐導致患者被重複診斷與過度用藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多深受情緒困擾的民眾，常面臨「同時被診斷出憂鬱、焦慮又失眠」的狀況，導致藥越吃越多卻不見得有效。美國《華盛頓郵報》報導，一項發表於權威期刊《自然》（Nature）的大規模研究指出，現行的精神疾病分類可能畫錯了界線。科學家發現，許多看似不同的疾病其實共享著相似的基因變異，這意味著長期以來的治療方式，可能忽略了底層的生物學關聯。

研究作者之一、科羅拉多大學波德分校助理教授葛羅辛格（Andrew Grotzinger）提出了一個生動比喻。他表示，如果你因為流鼻水、咳嗽和喉嚨痛去看醫生，結果被診斷為「流鼻水症、咳嗽症和喉嚨痛症」並開了3種不同的藥，這在醫學上顯然不合理。他指出，這正是目前精神醫學面臨的困境，即過度依賴外顯行為來分類，卻未充分考量這些症狀背後可能源自同一個生理機轉。

請繼續往下閱讀...

百萬人數據解密 14種病歸納為5大類

這項跨國研究耗時5年，分析了超過100萬名患者的基因數據。結果顯示，原本被視為獨立的14種精神疾病，在遺傳學上其實可以歸納為5大類。這些類別包括涉及毒癮酒癮的「物質使用障礙」、涵蓋憂鬱與焦慮的「內化性疾病」、如自閉症與過動症的「神經發育障礙」、包含厭食與強迫症的「強迫性疾病」，以及最受關注的「精神病性障礙」。

躁鬱與思覺失調 基因重疊率達7成

數據進一步揭示，躁鬱症與思覺失調症（舊稱精神分裂症）之間，竟然共享了高達70%的相同基因驅動因子，顯示兩者在生物學上關係極為密切。研究團隊還在第11號染色體上發現了一個「熱區」，這裡聚集的基因變異會同時增加罹患憂鬱症、自閉症等多種疾病的風險。

專家認為，這項發現有助於推動精神醫學從「看症狀」走向「看基因」的精準醫療時代，雖然目前尚未能直接應用於臨床，但已為開發新療法指引了方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法