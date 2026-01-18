健康網》長輩態度變冷淡一定是失智？ 專家透露真相

一位87歲的爺爺變得非常沈默寡言，家人擔心是否與失智有關，後來就醫發現因為「耳屎太多」，結果大逆轉；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位8旬爺爺，這兩年變得非常沉默寡言，對家人的關心愛理不理，過去本來愛串門子，卻也不見過去談笑風聲，家人焦慮地認為「爺爺是不是得了失智症」。經過醫師詳細檢查後結果大逆轉，原來長者是因為「耳屎太多」，聽不清楚別人說話，才導致態度冷淡。

李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，有一位87歲的爺爺，這兩年變得非常沉默寡言，對家人愛理不理。家人擔心且懷疑：「爺爺是不是失智了？」 由於爺爺的血糖控制不佳，經常忽高忽低的，家人急得像熱鍋上的螞蟻。

請繼續往下閱讀...

曾建銘表示，爺爺在 ICOPE評估轉介後，醫生檢查發現真相，爺爺的大腦功能並沒有退化，只因「耳屎太多」把耳朵塞住，讓他聽不清楚別人對他說的話，才導致他對於與人互動反應冷淡。清出來之後，爺爺不但變回愛聊天的長輩，因為他終於 「聽得清楚」保持血糖平穩的衛教內容，知道胰島素該怎麼打、食物又該怎麼吃，後續血糖都穩定。

曾建銘還提到，曾有一位阿姨，怎麼勸都不肯去眼科檢查視力，堅持自己只是老花。直到醫護人員發現她「喜歡玩股票」，於是對她說：「阿姨，視力不好，萬一下錯單買錯股怎麼辦？」 她才願意掛號檢查眼睛，進一步了解保眼之道。

關於如何讓長者願意就醫，曾建銘提醒，這就是我們常說的Person-Centred Care，以人為中心的照顧。教科書教我們看數據，但社區的醫病關係教會我看「人」，只有在乎長輩「真正在乎的事」，照護才能真正走進他們心裡，讓長者有更好的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法