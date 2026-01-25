健康網》一顆顆疹子消失了 營養師揭菠菜治癒了兒子

營養師林俐岑分享兒子得了毛囊角化症，後來靠吃菠菜，不僅痊癒且皮膚還變得光滑。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師林俐岑分享育兒的過程，孩子在小時皮膚常出現一顆顆的疹子，醫師說是毛囊角化症且長大就會好。結果長大並沒有好，反而是愛上胡蘿蔔、菠菜後，不僅痊癒了，連帶皮膚變得好光滑。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享這段小故事，她表示，菠菜能成為改善毛囊角化，有3大特點：

請繼續往下閱讀...

●豐富的維生素A（β-胡蘿蔔素）：

這是最關鍵的原因。菠菜因為含有極為豐富的β-胡蘿蔔素，進入人體後會轉化為維生素 A。

1.調節角質代謝：維生素A的主要功能之一就是維持上皮組織的健康。它能調節皮膚細胞的生長與脫落，防止蛋白質（角質）在毛囊開口處過度堆積。

2.改善阻塞：毛囊角化正是因為「角質栓」塞住了毛孔，補充維生素A能讓角質代謝正常化，使皮膚表面變得平滑。

●強大的抗氧化與抗發炎：

毛囊角化有時伴隨著毛囊周圍的微發炎（看起來紅紅的），沒錯，看起來就像大痘痘，發炎起來的時候痘痘很痛。

1.維生素C與E：菠菜同時含有這兩種維生素，它們能協同作用，減緩皮膚發炎反應，並幫助膠原蛋白合成，提升皮膚的修復力與彈性。

2.葉黃素與槲皮素：這些植物化學成分能保護皮膚免受環境壓力（如紫外線或乾燥）的傷害。

●提升皮膚保水度：

雖然菠菜主要是提供微量營養素，但充足的營養攝取能強化皮膚的屏障功能。當皮膚屏障健康時，水分較不易流失。對於毛囊角化症來說，「保濕」與「代謝」是兩大關鍵，而菠菜正好補足了代謝所需的養分。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法