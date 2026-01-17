農曆年前大缺血！台中血庫A、O型存量只剩3天 明揪捐熱血

陳小姐捐血26年，兒子16歲也開始定期捐血。（陳小姐提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中血庫拉警報！農曆前1個月是捐血月，每逢農曆年前後大缺血，今年春節假期長達9天，醫療用血需求更大，目前台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，低於安全庫存10天甚遠，急缺血液，台中中捐血中心明天（18日）日舉辦大型捐血活動，邀請捐血家庭共襄盛舉，號召民眾踴躍捐血，希望在這個月募集6萬袋熱血。

台中血庫缺血，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天，每天醫院領完血液後血庫空盪盪。（記者蔡淑媛攝）

台中庫存目前O型血只有3.4天、A型血3.8天，急缺捐血，B型及AB型則分別為5天及5.8天，血量也偏低，捐血如果持續短缺，恐難足夠供應中部醫療用血。

台中血液庫存全國最低，庫存量只剩4天，A、O型血液更只有約3天。（記者蔡淑媛攝）

台中捐血中心提供中彰投雲等4縣市的醫療用血，每天需要1800袋的血液。民眾捐血常受到天氣的影響，天氣冷或民眾感冒，進血量就減少，尤其農曆年前後，因連續假期及民眾返鄉過節，血液募集更加困難，因此年前備血格外重要。

台中捐血中心指出，現在捐血主力為40到50歲族群，年輕人捐血則是雪崩式下滑，18日在捐血中心舉辦捐血活動，特別邀請捐血家庭共襄盛舉，53歲的蔡姓獅子會分會長捐血小板分離術有2000多次，妻子兒也共同捐血，一雙兒女則從16歲就開始捐血。

捐血中心員工陳小姐的捐血資歷達26年，她與丈夫每3個月就定期捐血，一雙18、20歲的兒女也是從16歲就開始捐血，且定期捐血，強調捐血救人，也能提醒自己注意身體健康，一起呼籲踴躍捐血。

台中捐血中心主任林冠州也呼籲，年前挽起手臂捐一波，不僅能即時救人，也為自己的身體做一次健康的大掃除，歡迎大家用行動傳遞愛與希望。

