自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》濕冷急凍先別補 醫點名「當歸」3大禁忌族群

2026/01/21 08:16

用當歸熬煮的鱘龍魚湯是冬令進補的佳餚。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，量不是太大而無需反應過度。（資料照）

用當歸熬煮的鱘龍魚湯是冬令進補的佳餚。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，量不是太大而無需反應過度。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一波濕冷的冷氣團已經到來，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，冬令進補的明星─當歸，對於部分族群不可服用。

邱筱宸在臉書上分享，當歸因有阿魏酸（Ferulic acid）、藁本內酯（Ligustilide）的生物活性化合物，因此會抑制血小板功能，也就是能讓血液比較不容易凝固，潛在促進血液循環，這就是傳統說法中「活血」的藥理基礎。而當歸特殊氣味是因有藁本內酯，它有抑制血管平滑肌增生的潛力，也可能有助緩解平滑肌的痙攣。

因此，邱筱宸指出，正因當歸具有藥理活性，它在某些生理狀態下，就不再只是食物，而是具有風險的藥物，以下族群就必須慎食：

●子宮肌瘤與內膜異位症患者：
雖然當歸的植物雌激素活性在科學上被認為是微弱的，但在實驗室研究中，有些成分確實曾表現出刺激生殖系統組織增生的潛力。
對於已經有子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症的朋友，須謹慎服用。
偶爾喝一碗湯通常影響不大，但要避免自行長期服用高濃度的當歸萃取物或膠囊，以免刺激病灶長大。

●孕期與生理期：
在懷孕期間的婦女，攝取當歸的成分可能對子宮有潛在影響，因此，在孕期建議盡量避免攝取；至於在生理期間，因當歸有抗血小板作用，經期食用可能會導致經血量暴增。

●手術前與抗凝血藥物使用者：
如果正在服用抗凝血劑（如Warfarin、Aspirin），或是有計畫進行手術（包含拔牙），當歸會加強藥效，增加出血不止的風險，進補前一定要先跟醫師討論確認。
必並過度恐慌，冬天偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，量不是太大而無需反應過度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中