健康網》濕冷急凍先別補 醫點名「當歸」3大禁忌族群

用當歸熬煮的鱘龍魚湯是冬令進補的佳餚。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，量不是太大而無需反應過度。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一波濕冷的冷氣團已經到來，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，冬令進補的明星─當歸，對於部分族群不可服用。

邱筱宸在臉書上分享，當歸因有阿魏酸（Ferulic acid）、藁本內酯（Ligustilide）的生物活性化合物，因此會抑制血小板功能，也就是能讓血液比較不容易凝固，潛在促進血液循環，這就是傳統說法中「活血」的藥理基礎。而當歸特殊氣味是因有藁本內酯，它有抑制血管平滑肌增生的潛力，也可能有助緩解平滑肌的痙攣。

因此，邱筱宸指出，正因當歸具有藥理活性，它在某些生理狀態下，就不再只是食物，而是具有風險的藥物，以下族群就必須慎食：

●子宮肌瘤與內膜異位症患者：

雖然當歸的植物雌激素活性在科學上被認為是微弱的，但在實驗室研究中，有些成分確實曾表現出刺激生殖系統組織增生的潛力。

對於已經有子宮肌瘤、子宮腺肌症、子宮內膜異位症的朋友，須謹慎服用。

偶爾喝一碗湯通常影響不大，但要避免自行長期服用高濃度的當歸萃取物或膠囊，以免刺激病灶長大。

●孕期與生理期：

在懷孕期間的婦女，攝取當歸的成分可能對子宮有潛在影響，因此，在孕期建議盡量避免攝取；至於在生理期間，因當歸有抗血小板作用，經期食用可能會導致經血量暴增。

●手術前與抗凝血藥物使用者：

如果正在服用抗凝血劑（如Warfarin、Aspirin），或是有計畫進行手術（包含拔牙），當歸會加強藥效，增加出血不止的風險，進補前一定要先跟醫師討論確認。

必並過度恐慌，冬天偶爾吃個藥膳火鍋、喝碗湯，量不是太大而無需反應過度。

