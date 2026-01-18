健康網》反正刷不乾淨？牙醫談刷牙、牙線真正意義

不少人認為刷牙不能徹底清除牙菌斑，牙醫師許郁文強調這是能將口腔成為不利蛀牙環境的關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕國內飽受蛀牙所苦的大小朋友相當多，牙醫師許郁文在Thread「YW Hsu」表示，她經常聽人說「反正也刷不乾淨，刷牙與牙線技巧不用太重視？」這句話只對了一半。

許郁文表示，我們刷牙與用牙線，從來就不是為了「100% 移除所有牙菌斑」。因為這在生物學上，本來就不可能。生態菌斑學說告訴我們：牙菌斑本來就會存在，「有菌斑」不代表一定會蛀牙。

請繼續往下閱讀...

真正的關鍵在這個轉折點：頻繁攝糖 → 酸性環境 → 菌相改變。原本偏向健康的菌群被「環境」淘汰，轉而讓「耐酸、產酸」的細菌變成優勢菌。

所以刷牙真正的目的，是什麼？不是把牙齒刷到「完全無菌」，而是：降低細菌數量、打亂牙菌斑結構、減少細菌長時間產酸的機會、把環境從「適合蛀牙」拉回「不利蛀牙」。換句話說： 刷牙與牙線，是在做「環境管理」，不是「消除牙菌斑」。許郁文呼籲家長一定要認真幫孩子刷牙，大人也要認真刷牙。

在 Threads 查看

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法