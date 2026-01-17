健康網》50+熟女揪出掉髮元凶 醫：4種堅果吃錯、吃多狂掉髮

美國千萬網紅、健康專家柏格醫師針對50歲以上熟女，在攝取堅果上提出建議，提醒有4種堅果不宜過量，否則恐造成落髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕堅果是富含營養的健康食品，對於愛吃堅果的人，有時容易過量攝取。美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，針對50歲以上女性，吃堅果要慎選，吃錯會加劇掉髮量。

柏格在YouTube頻道上擁有1430萬粉絲，並推出《Berg Health Tips》系列。他知道步入中年女性，對於頂上三千煩惱絲很在意，有些堅果能為毛囊提供急需的營養；但另一些若過量，可能在不知不覺中破壞頭皮環境，引發落髮。

他列出4種堅果又過量攝取，對於毛囊功能、荷爾蒙平衡、血糖都會造成影響。柏格指出，50歲後，女性進入更年期，雌激素與黃體素明顯下降。這些荷爾蒙原本可延長毛髮生長期、維持頭皮血流，當其下降時，毛囊更容易萎縮。

同時，他表示，胰島素敏感度下降、慢性低度發炎、營養吸收效率變差、甲狀腺功能異常、睡眠不足與慢性壓力，都會共同影響毛囊生長週期，使頭髮逐漸變細、變少。柏格強調，掉髮不是一夕之間發生，而是長期代謝、荷爾蒙與營養狀態改變的結果。

以下是有助於毛囊功能的4種堅果：

●杏仁：維生素B7、維生素E，有助支持角蛋白合成、減少頭髮脆裂。

●核桃：富含Omega-3 脂肪酸、鋅，有助抗發炎、維持頭皮健康、支持毛囊修復。

●巴西堅果：富含硒，支持甲狀腺功能、調節毛髮生長週期（每日1-2顆即可，過量反而可能掉髮）。

●腰果：含蛋白質、微量金屬銅。可提供角蛋白原料、支持髮色生成。

柏格也列出，可能因吃太多而造成掉髮的4種堅果：

●花生：Omega-6脂肪酸比例高，恐促進慢性發炎，可能削弱毛囊生長環境（保存不當恐含黴菌毒素，影響營養吸收）。

●開心果：草酸鹽含量較高，可能干擾鋅、鈣吸收，間接影響毛囊修復。

●夏威夷豆：熱量與脂肪密度極高。過量可能導致胰島素波動，影響荷爾蒙平衡，尤其對更年期後女性、胰島素阻抗者影響很大。

●栗子：高碳水、低蛋白，可能造成血糖起伏大、角蛋白原料不足。其實它是屬「堅果類外型」食物，實際營養結構更接近澱粉。

