健康網》吃蒜降血壓 有上限！一天別超過這個量

〔健康頻道／綜合報導〕吃大蒜血壓會下降，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，收縮壓每下降5-10mmHg，就能明顯降低中風與心血管事件的風險。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」引述研究，在那12項隨機對照試驗中，幾乎沒有研究是叫受試者「每天啃生蒜」，而是使用大蒜萃取物（AGE），每天劑量是600-1200mg/天，至少8-12週，還得搭配生活型態調整（減鹽、運動）。

黃軒指出，別以為吃幾天就降壓，更不要看到血壓下降，就取代降壓藥，吃蒜≠不用量血壓。高血壓不是一天造成的，控制它，也不會只靠一顆藥。當你把飲食、運動、睡眠、壓力慢慢對齊，大蒜可能只是小小，但長期有效的加分選項而已。

黃軒表示，輕度高血壓、前期高血壓及已服藥、但希望降低整體風險者，可將「大蒜」作為「輔助介入」。

根據農業部台中區農業改良場資料指出，大蒜雖然具有很多保健功效，但多食亦會產生副作用，尤以食用生蒜最為嚴重，因此每天被推薦最好不要食用超過10公克的生蒜（小瓣蒜約 2-4粒；大瓣蒜約2粒）。

食用過量由於蒜素具有破壞紅血球的溶血作用，易造成貧血，因此貧血的人不宜食用。懷孕及哺乳中的婦女不宜食用生大蒜，因為它會經由母乳傳遞給嬰兒，而引起嬰兒腹痛。

