健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》泡澡離世長者人數超越車禍！日醫提醒小心熱休克

2026/01/22 13:22

日本人習慣泡澡，然年長者泡澡發生熱休克的風險偏高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

日本人習慣泡澡，然年長者泡澡發生熱休克的風險偏高。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡在寒冷的天氣泡溫泉或是在家中泡澡，然日本厚生勞働省統計，2023年65歲以上高齡者，在泡澡時發生意外離世的人數超過6千人，比因交通事故過世者還多。日本媒體「岩手電視台」（岩手めんこいテレビ）邀請急診科醫師說明冬季入浴中常見的兩種危險情況：熱休克（ヒートショック） 和入浴熱中症，由救急專門醫師進行解說，並提出預防建議。

根據日本厚生勞働省統計，2023年65歲以上高齡者因ヒートショック在入浴中死亡者達6541人，約為交通事故死亡者的三倍。

岩手醫學大學附設醫院（岩手医大附属病院）急診科醫師吉直大佑說明：熱休克是因溫度急變導致血壓劇烈波動，對心臟和血管造成負擔的現象。舉例來說，從溫暖的室內進入寒冷的脫衣室，再突然浸入熱水浴槽，造成血壓先升高後下降，可能引發意識喪失、溺水或心肺停止。這種情況尤其在冬天常見，因為室內與浴室、更衣室之間溫差大，是高齡者特別需要注意的健康風險。

另外入浴熱中症是長時間浸在過熱的浴缸裡，導致體溫過高的狀態，類似中暑。這種問題不只高齡者會發生，全年齡層都可能遭遇。

吉直大佑建議透過這些方式預防：

提前加熱脫衣室與浴室：使用暖房設備，減少室內外溫差。

控制水溫與浸泡時間：建議水溫不超過41℃、浸泡時間不超過10分鐘。

避免高風險時間入浴：如剛吃完飯後、或 喝酒與服用特定藥物後 避免立刻泡澡。

如無法加熱：可以開蓋或攪拌浴缸熱水，讓蒸汽提升周圍溫度。

吉直大佑指出，不只是高齡者，所有人都應注意入浴中的風險與自身狀況，尤其在冬天，因為溫差大、身體負擔更明顯。

