自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐是「代謝開機鍵」 醫：只喝咖啡恐踩雷

2026/01/27 06:23

上班族來不及吃早餐，常空腹喝咖啡。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「代謝開機鍵」難以啟動；圖為情境照。（圖取自freepik）

上班族來不及吃早餐，常空腹喝咖啡。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，「代謝開機鍵」難以啟動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「食療」從來不是一定要中藥材，慢燉8小時的進補概念。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，早上第一餐太晚吃、和晚上最後一餐太晚吃，會與心血管疾病風險有關係。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，每天吃的每一口，其實都在對身體「下指令」。他對於有人把「食療」朗朗上口很不以為然，還有「這個吃了對身體好啦！」其實，在醫院裡，醫師其實很少直接說「食療」，而是用一種更精確的詞─營養治療。

黃軒指出，尤其當你急性重病住院，足夠的水分補充、熱量、蛋白質攝取，這些可比你日常補品更重要了。一般上班族要記住，早餐是「代謝開機鍵」，但有很多人早餐只喝咖啡，甚至不吃。他引述研究指出，規律早餐與血糖穩定、糖尿病、肥胖，心血管疾病和高血壓的風險下降有關。

黃軒認為，午餐是「修復與續航」，尤其上班族最適合補充蛋白質、纖維及微量營養素。他分享口訣：「一個手掌的蛋白質，半個便當的蔬菜」。

到了晚餐，也是上班族上了一天班，常會大吃大喝，黃軒叮嚀，太晚吃、太油、太飽會影響睡眠、干擾胰島素作用及增加內臟脂肪。因此，做好個人的生活營養有4大要訣：吃對時間、吃對比例、吃對狀態、吃對你現在的身體需求。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中