健康網》早餐是「代謝開機鍵」 醫：只喝咖啡恐踩雷

〔健康頻道／綜合報導〕「食療」從來不是一定要中藥材，慢燉8小時的進補概念。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，早上第一餐太晚吃、和晚上最後一餐太晚吃，會與心血管疾病風險有關係。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，每天吃的每一口，其實都在對身體「下指令」。他對於有人把「食療」朗朗上口很不以為然，還有「這個吃了對身體好啦！」其實，在醫院裡，醫師其實很少直接說「食療」，而是用一種更精確的詞─營養治療。

黃軒指出，尤其當你急性重病住院，足夠的水分補充、熱量、蛋白質攝取，這些可比你日常補品更重要了。一般上班族要記住，早餐是「代謝開機鍵」，但有很多人早餐只喝咖啡，甚至不吃。他引述研究指出，規律早餐與血糖穩定、糖尿病、肥胖，心血管疾病和高血壓的風險下降有關。

黃軒認為，午餐是「修復與續航」，尤其上班族最適合補充蛋白質、纖維及微量營養素。他分享口訣：「一個手掌的蛋白質，半個便當的蔬菜」。

到了晚餐，也是上班族上了一天班，常會大吃大喝，黃軒叮嚀，太晚吃、太油、太飽會影響睡眠、干擾胰島素作用及增加內臟脂肪。因此，做好個人的生活營養有4大要訣：吃對時間、吃對比例、吃對狀態、吃對你現在的身體需求。

