健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》兒童常備藥 大人喝了睡超好？醫談「希普利敏」

2026/01/18 14:26

不少幼童感冒時都會用「希普利敏」藥水；有成人偷喝一小口，僅僅10c.c.換來一夜深沉睡眠。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少幼童感冒時都會用「希普利敏」藥水；有成人偷喝一小口，僅僅10c.c.換來一夜深沉睡眠。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少成人在喝了幼兒感冒經常會喝的藥水「希普利敏」竟明顯嗜睡，晚上睡前喝一口便一覺到天明。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」聽說有家長會拿小朋友的希普利敏來喝，而且還不少！巫漢盟提醒，成人擅自服用除了引發嗜睡以外，更可能精神狀態改變、痙攣與死亡。

希普利敏是短效型抗組織胺藥物，主要是緩解鼻子過敏、皮膚疾病，包括濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物或食物過敏反應造成的皮膚搔癢，蕁麻疹等。也可以舒緩上呼吸道感染引起的打噴嚏、流鼻水、鼻涕等症狀。

巫漢盟說明，它算是兒童常備藥物，用量通常是依照幼兒體重來計算，單次的劑量是「幼兒每公斤體重乘上1/4（劑量單位為毫升）」。而成人當然也可以服用，但同樣用於上述適應症。用量則是每天10-50毫升，分3次使用，每天最多不超過每公斤體重乘以0.5毫升。

但大人服用希普利敏可能承擔比兒童更顯著的風險，主要來自於它第一代抗組織胺的特性：

●強烈嗜睡：這是最常見也最被提及的副作用。它容易通過腦血管障壁，直接影響中樞神經系統。

●精神狀態改變：除了嗜睡，還可能引起眩暈、鎮靜、精神不濟。部分兒童服用後甚至會出現反常的「亢奮」或躁動不安。

●抗乙醯膽鹼作用：可能導致口乾舌燥、腹痛、噁心、腹瀉或便祕、頻尿或排尿困難。

●罕見但嚴重的副作用：在極少數情況下，可能引起血小板減少、白血球減少等血液問題。

巫漢盟總結，大人若平時也拿希普利敏來喝，過量會造成日常嗜睡、中樞神經受損、痙攣和死亡！巫漢盟在此建議各位成人不要亂嘗試，也不要跟隨網路說法起舞，否則後果不堪設想。

