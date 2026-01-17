自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》孩子鼻塞怎麼辦？ 醫解析兒童鼻竇炎

2026/01/17 20:26

不少家長對於孩子鼻塞症狀憂心不已；台中天健診所院長王建夫建議早期發現與正確治療以快速恢復健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫忽冷忽熱，好不容易迎接較溫暖的假日，沒想到上班日又要變天；孩子的健康狀況也堪憂。台中天健診所院長王建夫在臉書粉專「小夫醫師的元氣升級攻略 上呼吸道感染/ 過敏/久咳/氣喘」表示，門診中常有家長擔心地問我「孩子感冒一週了，鼻塞怎麼一直沒有好？」其實對多數孩子而言，感冒的症狀通常會在7-10天內逐漸緩解，鼻塞也會隨著恢復而改善。

但在臨床上，如果鼻塞持續超過一週，甚至有越來越嚴重的情況，其中一個非常常見的原因就是兒童鼻竇炎。它在早期與感冒很相似，所以很容易被忽略，王建夫解說兒童鼻竇炎，以及在家中的照護重點。

什麼是兒童鼻竇炎？

鼻竇是分布在鼻腔周圍的空腔，內部覆蓋著與鼻腔相連的黏膜，平常會分泌黏液，協助過濾空氣、調節濕度與溫度。

在正常情況下，鼻竇內的分泌物會順利排入鼻腔。小朋友的鼻竇會隨著頭部與顏面成長，約到青春期後才發育成接近成人的大小；也因為鼻竇結構與免疫系統尚未成熟，當發生感冒等上呼吸道感染時，鼻黏膜容易腫脹、分泌物增加，導致鼻竇出口變得狹窄甚至阻塞，分泌物無法順利排出，使鼻腔的發炎更容易延伸到鼻竇。

王建夫說明，兒童鼻竇炎最常見的情況就是感冒後期惡化。這時除了鼻塞，還可能出現：

●濃稠的黃綠色鼻涕

●鼻音變重、睡覺張口呼吸

●鼻涕倒流引起咳嗽，尤其夜咳

●臉頰、眉心或頭部悶脹

●睡眠品質變差，甚至合併發燒

王建夫說明，小朋友若有嚴重或反覆發作的鼻竇炎，常合併腺樣體肥大。腺樣體可能成為細菌聚集的場所，因此當藥物治療效果不理想時，醫師就會評估是否需要進一步處理腺樣體問題。

鼻竇炎孩子的居家照護重點

鼻竇炎除了依照醫師指示用藥外，日常的居家照護往往是影響恢復速度、以及是否容易反覆發作的關鍵。家長在家中，可以從以下幾個方向協助孩子：

清除鼻腔分泌物：鼻竇炎時，鼻腔裡常會累積濃稠的鼻涕，若排不乾淨，發炎就容易反覆。可在醫師建議下使用市售調配好的生理食鹽水進行鼻腔沖洗，幫助把分泌物帶出來。

引導孩子用正確方式擤鼻涕：許多孩子會一次用力猛擤，反而把鼻涕擠回鼻竇或中耳。要注意一次只擤一邊鼻孔、力道輕、慢慢來，如果鼻涕太黏擤不出來， 可以先沖洗鼻腔，再輕輕擤出來

●補充足夠水分：多喝水能讓鼻涕變得比較不黏稠，這樣才比較容易排出，減少鼻塞與鼻涕倒流引起的咳嗽。

●調整睡眠姿勢：睡覺時稍微墊高頭部，可減少鼻涕倒流引起的夜咳，也能降低鼻竇內的壓迫感。

●冬天外出時保護鼻腔：冷空氣直接吸入鼻腔，容易讓鼻黏膜迅速腫脹、加重鼻塞。建議外出時配戴口罩或圍巾遮住鼻子，幫吸入的空氣加溫，減少對黏膜的刺激，特別是在早晚氣溫較低時。

王建夫說明，只要能在早期察覺異常，並配合正確的治療與居家照護，大多數孩子的鼻竇炎都能獲得良好控制，也能有效降低反覆發作的風險。歡迎將這篇資訊分享給身邊有需要的家長，一起守護孩子的呼吸道健康。

