健康 > 名人健康事

健康網》陳百祥大腿黑掉嚇到粉絲 醫揭7大瘀青警訊

2026/01/17 16:12

港星陳百祥今年76歲，經常參加香港明星足球隊比賽，日前被球吻以致大腿瘀青，不過，高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤內科醫師王閔宏表示，一旦身體出現瘀青現象，要了解原因在哪裡，以免錯失身體警訊。（取自微博）

港星陳百祥今年76歲，經常參加香港明星足球隊比賽，日前被球吻以致大腿瘀青，不過，高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤內科醫師王閔宏表示，一旦身體出現瘀青現象，要了解原因在哪裡，以免錯失身體警訊。（取自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕76歲港星陳百祥淡出演藝圈，日前他在社群媒體上被拍到大腿瘀傷，原因是他在踢足球時太拚命，高雄醫學大學附設醫院血液腫瘤內科醫師王閔宏表示，瘀青是因周圍血管的血液外滲，導致皮膚下血液聚集，並不一定是外力之故，必須了解瘀血的原因，以免錯失身體發出的警訊。

陳百祥熱愛運動，對於香港明星足球隊活動參加十分踴躍，這次比賽，大腿遭球吻，以至於「黑青」一大塊。

根據南門醫療社團法人南門醫院衛教資料指出，剛受到撞擊的初期建議可採冰敷，幫助傷處組織收縮，也有助於血液凝結、避免瘀血範圍擴大；待患處的紅腫熱痛症狀消退後，即可改採熱敷，加速患部的血液代謝，也有助讓瘀血消散，但不鼓勵以揉壓，會造成患部發炎、腫脹更嚴重，反而不利復原。

此外，非外力撞擊卻頻繁出現瘀青，會被懷疑存在凝血問題，根據高醫醫訊衛教資料，列出6項瘀青常見病因：

●高齡和皮膚脆弱：隨著年齡的增長，皮膚變得薄弱且容易受傷，因此老年人更容易出現瘀青。

●血小板異常：血小板是負責止血的細胞，如果血小板數量不足或功能異常，可能會導致出血和瘀青的發生。

●凝血因子異常：凝血因子是負責凝血的蛋白質，如果某些凝血因子的數量不足或功能異常，也可能會導致出血和瘀青的發生。

●藥物：某些藥物會導致血小板數量減少或抑制凝血功能或血管壁脆弱，從而使皮膚和軟組織容易出現瘀青。例如：抗凝血藥物（如阿司匹林、華法林）、類固醇、非類固醇抗發炎藥，抗生素等。

●維生素C缺乏：維生素C對於維持血管壁的健康和彈性有著重要的作用。如果缺乏維生素C，血管壁可能變得脆弱，容易破裂。

●其他自體免疫性疾病、結締組織疾病、酗酒、營養不良等，都可能會增加瘀青的發生。

