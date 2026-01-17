護理師人力「回血」留不住年輕世代？ 最新統計平均年齡40歲

國內護理人力在去年下半年出現回升，但衛福部最新統計，護理人員平均年齡已正式站上40歲。示意圖，與新聞無關。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內護理人力在去（2025）年下半年出現回升，但根據衛福部最新統計，2025年12月執業護理人員平均年齡正式站上40歲，顯示護理人力雖回補，卻持續「變老」。衛福部照護司認為，平均年齡上升的主因，在於新人持續進場的同時，資深人員也選擇留下，整體結構短期內難以快速年輕化；護理師公會全聯會則直言，制度與職場文化勢必要調整，才能真正回應年輕護理人員的期待。

根據衛福部統計，2023年每萬人口護理人員數多約落在80至81人，2024年一度升至82至83人，到了2025年下半年，執業護理人員數自19萬5054人起逐月增加，12月達到19萬8526人，每萬人口護理人員數回升至85人，創下近三年新高。

不過統計也顯示，2023年護理人員平均年齡多落在38歲，2024年推進至39歲，2025年則一路逼近40歲，年底正式跨越門檻，呈現「一年一年往上走」的趨勢。

對於是否留不住年輕世代？衛福部護理及健康照護司科長李雅琳指出，去年約回補4千多名護理人員，其中近九成為新執登的新世代護理師，顯示護理職場並非完全留不住年輕人，平均年齡上升的關鍵，在於新人增加的同時，資深人員也延後離場，目前41至50歲族群仍占約三成，50歲以上人力尚未全面退場，從人力來源來看，回補主力仍是新世代，只是結構調整需要時間。

對於護理人力一年比一年老，中華民國護理師護士公會全國聯合會陳麗琴則認為，關鍵不只在於「補多少人」，而是年輕世代是否願意留下，她提到，新世代的護理師更重視工作的CP值，也就是薪資是否與付出相符，若實際進入職場後落差過大，往往會迅速離開，相較之下，過去較能承擔與忍耐的世代正逐漸減少，制度與職場文化若未調整，將難以真正回應年輕護理人員的期待。

