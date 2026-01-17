健康網》呷柑橘正當季 5大健康好處一次看 白絡、皮都是好東西

柑橘產季來了，營養師林雨薇指出，從柑橘而來的2營養素，有益膝關節抗炎，建議一天最多吃1-2顆就可以了。（苗栗縣政府提供）

〔健康頻道／綜合報導〕進入柑橘的產季，椪柑栽培面積最大，目前市面上有椪柑、桶柑之類。營養師林雨薇指出，從柑橘而來的2營養素，有益膝關節抗炎，建議一天最多吃1-2顆就可以了。

林雨薇在臉書專頁「林雨薇 營養師」發文分享，橘子剝開看到的「絲狀白絡」含橙皮苷和柚皮苷等酚類營養素。兩者對椎間盤退化、骨關節炎、類風濕性關節炎等骨骼和軟骨疾病具保護作用，可能減少骨關節疾病及相關發炎反應。

根據農業主題館資料指出，柑橘為芸香科多年生果樹，為台灣分佈最廣，產量最高，產值最大之果樹，栽培之柑種繁多，為台灣重要果樹產業之一。且柑橘營養豐富，汁多味美，用途更是廣泛。

有機農業全球資訊網表示，柑、橘的共同特點是含有豐富的糖類和多種維生素，特別是維生素Ｃ含量較高。對於健康有5大功效：

●有防癌抗癌作用：橘子有預防消化道癌症的作用。橘汁中有一種很強的抗癌物質，味道苦澀，它能使致癌物分解，降低其毒性，並可抑制和阻斷癌細胞的生長。

橘子皮與核富含檸檬苦素，這種物質具有很強的防癌活性，它能增強穀胱甘肽Ｓ轉移酶的活性，促使穀胱甘肽與致癌物相結合，使其變成無毒的物質排出體外。每天喝1杯橘汁就可獲得足夠的抗癌物質。

如能用帶皮的橘子榨取果汁是最好的，在榨汁過程中橘子的皮、肉、核全被絞碎，各種營養物質，包括防癌物質全部溶解於果汁中。

●有開胃理氣、幫助消化作用：既能抑制腸道平滑肌，達到止痛、止瀉的目的；又能興奮腸道平滑肌，促進消化。

●有袪痰、止咳平喘作用：橘中含有的揮發油、檸檬烯，可以促進呼吸道黏膜分泌增加，並能緩解支氣管痙攣，利於痰液排出。

●有抗炎、抗過敏作用：橘中的橙與甲基橙皮均有維生素Ｐ樣作用，能對抗組織胺所導致的血管通透性增加，當與維生素Ｃ、Ｋ合用時，效果更佳。此外，橘皮能抑制葡萄球菌的生長。

●有降壓、降脂：防治動脈粥樣硬化作用。橙皮對周圍血管具有明顯擴張作用，發揮降壓效果。其中，6-二乙胺甲基陳皮，具有降低冠狀動脈毛細血管脆性；磷醯橙皮有降低血清膽固醇作用，並明顯減輕主動脈粥樣硬化。

