健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

護病比入法爭議 護理師全聯會力挺：別再拿關床嚇民眾

2026/01/17 15:48

護理界與醫院工會團體強調，護病比入法的目的從來不是「罰錢或關床」，而是建立可長可久的醫療人力制度，避免醫療體系持續燃燒第一線護理人員。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨團提案修正「醫療法」將「三班護病比」入法，並對未達標醫院祭出罰鍰、最重停業處分，引發醫院資方反彈，前（15日）天在立院協商後決定保留續議。對此護理界與醫院工會團體強調，護病比入法的目的從來不是「罰錢或關床」，而是建立可長可久的醫療人力制度，避免醫療體系持續燃燒第一線護理人員苦撐。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，護理界並不樂見以懲罰作為制度核心，醫療機構應該做的是盡快補足人力，而不是用「入法就會關床、影響就醫權益」來恐嚇民眾。她也直言，政府近年已透過健保點值調整改善醫院收入，醫院應將資源回饋給第一線員工，特別是護理人員。

陳麗琴進一步指出，政策帶動下護理人力已出現回溫跡象，統計至去年12月，新進執業登記護理人員約增加4800人，接近過去每年約5000人的水準，顯示自2024年起推動的12項護理人力政策正逐步發揮效果。她強調，人才培育、職場環境與薪資結構調整都需要時間累積，不應在趨勢改善之際中斷方向。

六大醫院工會昨也發表聯合聲明，指出三班護病比入法是「挽救全民醫療最後底線」。工會強調，新冠疫情以來，護理人員長期承受低薪、高壓與人力不足，在缺乏制度後援下大量流失，導致臨床經驗斷層與照護品質風險，現場早已水深火熱，護病比入法不僅是總統賴清德的政治承諾，近兩年在政府資源挹注與配套推動下，整體達標狀況已明顯改善，入法時機已成熟。

對於入法進度，衛福部護理及健康照護司科長李雅琳表示，「從來沒有說不入法」，目前仍在研議中，將以配套完善為前提，避免倉促立法流於形式。她指出，衛福部針對三班護病比採取「獎勵先行」並持續監測」，並未排除入法方向，但若只訂數字、不顧人力計算與實務可行性，即使入法效果也有限。

目前三班護病比基準為：醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。

李雅琳也透露，過去最難達標的夜班已有明顯改善，最新統計顯示，醫學中心三班護病比達標率已升至約75%，區域醫院接近八成，地區醫院超過九成，她也呼籲，隨著健保點值與相關資源挹注，醫院與政府應共同努力，讓制度改革真正落地，減輕第一線負擔。

