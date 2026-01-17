偏鄉長輩有福了 嘉縣新港、溪口、六腳新增長照車

嘉義縣長翁章梁（右三）等人了解長照車服務功能。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大嘉義創新創業協會今在嘉義縣新港香藝文化園區舉行「新創有愛，眾籌共善」長照車捐贈儀式，嘉義縣長翁章梁、社會局長張翠瑤等人代表受贈，未來將服務新港、溪口、六腳等鄉的鄉親，讓符合長照服務條件民眾，就醫、復健往返醫院交通更方便。

大嘉義創新創業協會創會長、嘉義縣議員陳文忠表示，此次發動「新創有愛，眾籌共善」長照車捐贈儀式，之前就想到嘉義縣扶緣服務協會長年在地服務長輩，希望這樣的服務能擴及到更多鄉下的長輩，透過捐贈長照車，支持縣府、扶緣服務協會照顧長輩。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤說，長照交通車現有95輛車，2025年服務17萬人次，然而經過民意調查，還有許多長輩、身障者的服務供不應求，感謝大嘉義創新創業協會捐贈此部長照交通車，成為嘉義縣第96輛長照交通車，今縣府受贈車子後，將委外營運服務新港、溪口、六腳等偏鄉長輩。

今捐贈儀式後，大嘉義創新創業協會新舊任理事長交接，由三商業務經理黃凱程擔任第2屆理事長，翁章梁、嘉義市副市長林瑞彥、全國創新創業總會總會長邱銘乾、大嘉義創新創業協會創會長陳文忠等人出席祝賀，該會成員自創會時42人，成長至今達180人。

翁章梁致詞說，長照已經產業化，嘉義縣居家服務機構至今擴大為50多家，居家服務員達2、3000人，在各界支持下，長照交通車加上今天這輛已有96部，未來朝100部目標邁進；大嘉義創新創業協會讓創業者互相支持、交流，期盼成為嘉義縣許多創業者的共同平台，希望繼續支持，嘉義縣會愈來愈好。

