自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不濕態！女性尿失禁的全方位照護指南

2026/01/19 07:22

懿安泌尿科診所院長呂謹亨強調，若女性有尿失禁困擾，「及早診斷，對症下藥」是關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

懿安泌尿科診所院長呂謹亨強調，若女性有尿失禁困擾，「及早診斷，對症下藥」是關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」表示，女性尿失禁其實是相當普遍的困擾，但許多人因為害羞而選擇隱忍。其實，現代醫學已經有非常多元且進步的治療方式。從日常保養到微創手術，我們都能針對不同的嚴重程度，為您量身打造治療計畫。

一、 為什麼會漏尿？（成因與種類）

尿失禁主要與骨盆底肌功能障礙有關。骨盆底肌就像一張吊床，支撐著膀胱、子宮與直腸。當這張「吊床」因為懷孕生產、老化、更年期荷爾蒙變化或體重過重而鬆弛時，就容易發生漏尿。常見類型包括：

●應力性尿失禁： 咳嗽、大笑、打噴嚏或提重物時，腹壓增加導致漏尿（主要因骨盆底肌支撐不足）。

●急迫性尿失禁： 突然感到強烈尿意，還沒到廁所就漏尿（主要與膀胱敏感、過動有關）。

●混合型尿失禁： 同時合併上述兩種症狀。

二、 基礎保養與行為治療

對於輕度患者或作為預防手段，我們首推非醫療的介入：

●凱格爾運動： 這是最知名的骨盆底肌訓練。透過規律地「收縮」與「放鬆」骨盆底肌肉（像憋尿或忍住放屁的動作），能有效強化肌肉支撐力。

●行為治療與藥物： 調整飲水習慣、定時排尿，並配合藥物控制膀胱過度收縮。

三、 非侵入性醫療科技（免動刀的新選擇）

針對不想動手術，或凱格爾運動效果有限的患者，現代科技提供了舒適的選擇：

●磁波椅： 只要穿著衣服坐著，利用高強度聚焦磁能，誘發骨盆底肌進行深層且密集的收縮（效果遠超自我訓練）。

●陰道雷射： 透過熱能刺激膠原蛋白增生，改善陰道黏膜彈性與緊實度，輔助改善輕度漏尿。

●肉毒桿菌注射（Botox）： 針對「急迫性尿失禁」或膀胱過動症，透過注射放鬆過度收縮的膀胱肌肉。

四、 積極手術治療（重拾乾爽）

若病況較嚴重，或上述治療效果不彰，微創手術能提供長效的改善：

●尿道水凝膠填充手術（Urethral Bulking Agents）：在尿道括約肌周圍注射特殊填充物，增加尿道阻力，減少漏尿，適合特定族群。

●微創吊帶手術 （Minimally Invasive Slings）：如 TVT/TOT 手術。在尿道中段置入一條人工吊帶，像千斤頂一樣支撐起尿道，是目前治療應力性尿失禁的主流標準，傷口小、恢復快。

醫師叮嚀

呂謹亨總結，許多女性因為害羞而延誤就醫，導致生活圈縮小、引發濕疹或心理焦慮。「及早診斷，對症下藥」 是關鍵！現今的治療方式已經非常多元且人性化，建議您克服心理障礙，尋求泌尿科醫師的專業評估，依照您的症狀與需求，量身打造最適合的治療計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中