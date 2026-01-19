健康網》不濕態！女性尿失禁的全方位照護指南

懿安泌尿科診所院長呂謹亨強調，若女性有尿失禁困擾，「及早診斷，對症下藥」是關鍵。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」表示，女性尿失禁其實是相當普遍的困擾，但許多人因為害羞而選擇隱忍。其實，現代醫學已經有非常多元且進步的治療方式。從日常保養到微創手術，我們都能針對不同的嚴重程度，為您量身打造治療計畫。

一、 為什麼會漏尿？（成因與種類）

尿失禁主要與骨盆底肌功能障礙有關。骨盆底肌就像一張吊床，支撐著膀胱、子宮與直腸。當這張「吊床」因為懷孕生產、老化、更年期荷爾蒙變化或體重過重而鬆弛時，就容易發生漏尿。常見類型包括：

●應力性尿失禁： 咳嗽、大笑、打噴嚏或提重物時，腹壓增加導致漏尿（主要因骨盆底肌支撐不足）。

●急迫性尿失禁： 突然感到強烈尿意，還沒到廁所就漏尿（主要與膀胱敏感、過動有關）。

●混合型尿失禁： 同時合併上述兩種症狀。

二、 基礎保養與行為治療

對於輕度患者或作為預防手段，我們首推非醫療的介入：

●凱格爾運動： 這是最知名的骨盆底肌訓練。透過規律地「收縮」與「放鬆」骨盆底肌肉（像憋尿或忍住放屁的動作），能有效強化肌肉支撐力。

●行為治療與藥物： 調整飲水習慣、定時排尿，並配合藥物控制膀胱過度收縮。

三、 非侵入性醫療科技（免動刀的新選擇）

針對不想動手術，或凱格爾運動效果有限的患者，現代科技提供了舒適的選擇：

●磁波椅： 只要穿著衣服坐著，利用高強度聚焦磁能，誘發骨盆底肌進行深層且密集的收縮（效果遠超自我訓練）。

●陰道雷射： 透過熱能刺激膠原蛋白增生，改善陰道黏膜彈性與緊實度，輔助改善輕度漏尿。

●肉毒桿菌注射（Botox）： 針對「急迫性尿失禁」或膀胱過動症，透過注射放鬆過度收縮的膀胱肌肉。

四、 積極手術治療（重拾乾爽）

若病況較嚴重，或上述治療效果不彰，微創手術能提供長效的改善：

●尿道水凝膠填充手術（Urethral Bulking Agents）：在尿道括約肌周圍注射特殊填充物，增加尿道阻力，減少漏尿，適合特定族群。

●微創吊帶手術 （Minimally Invasive Slings）：如 TVT/TOT 手術。在尿道中段置入一條人工吊帶，像千斤頂一樣支撐起尿道，是目前治療應力性尿失禁的主流標準，傷口小、恢復快。

醫師叮嚀

呂謹亨總結，許多女性因為害羞而延誤就醫，導致生活圈縮小、引發濕疹或心理焦慮。「及早診斷，對症下藥」 是關鍵！現今的治療方式已經非常多元且人性化，建議您克服心理障礙，尋求泌尿科醫師的專業評估，依照您的症狀與需求，量身打造最適合的治療計畫。

