自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冷1度肌膚出油少1成？ 醫：沒這麼準

2026/01/18 15:25

不少人聽說過肌膚在低溫時容易乾燥，皮膚專科醫師鍾佩宜表示這點是正確的；不過乾燥程度因人而異。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人聽說過肌膚在低溫時容易乾燥，皮膚專科醫師鍾佩宜表示這點是正確的；不過乾燥程度因人而異。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕預報指出氣溫將下降，不少人苦於冬季皮膚乾癢。皮膚專科醫師鍾佩宜在臉書粉專「皮皮醫生 鍾佩宜」說明：氣溫降出油會減少，但「10%」只是傳說。

我們很常聽到：「氣溫每降1度，出油就少10%。」聽起來很有道理，但皮膚真的不是 Excel，不會照公式跑。

科學界的研究是這樣：根據2025 年環境期刊研究，氣溫從32度降到22度時，臉部油脂分泌確實會明顯下降（兩者差了約 19 ug/cm2）。所以天熱變油、天冷變乾，你的體感完全正確！

但並不像我們以為的線性規律在變化，個體差異大於公式。人體不是實驗室的燒杯，每個人的皮脂腺對溫度的敏感度都不同。有些人降溫時出油減少很有感；有些人則還好。

另外高溫還會誘發發炎反應！研究發現，低溫（22°C）不只是油變少，皮膚防禦屏障功能跟著下降；反之，高溫（32°C）則會誘發發炎因子（IL-1α）。

•變冷時：記得保暖保護皮膚屏障。

•變熱時：別忘了鎮定皮膚發炎。

天氣確實會影響出油，但影響有多大？目前醫學上沒有統一的公式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中