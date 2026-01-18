健康網》冷1度肌膚出油少1成？ 醫：沒這麼準

不少人聽說過肌膚在低溫時容易乾燥，皮膚專科醫師鍾佩宜表示這點是正確的；不過乾燥程度因人而異。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕預報指出氣溫將下降，不少人苦於冬季皮膚乾癢。皮膚專科醫師鍾佩宜在臉書粉專「皮皮醫生 鍾佩宜」說明：氣溫降出油會減少，但「10%」只是傳說。

我們很常聽到：「氣溫每降1度，出油就少10%。」聽起來很有道理，但皮膚真的不是 Excel，不會照公式跑。

科學界的研究是這樣：根據2025 年環境期刊研究，氣溫從32度降到22度時，臉部油脂分泌確實會明顯下降（兩者差了約 19 ug/cm2）。所以天熱變油、天冷變乾，你的體感完全正確！

但並不像我們以為的線性規律在變化，個體差異大於公式。人體不是實驗室的燒杯，每個人的皮脂腺對溫度的敏感度都不同。有些人降溫時出油減少很有感；有些人則還好。

另外高溫還會誘發發炎反應！研究發現，低溫（22°C）不只是油變少，皮膚防禦屏障功能跟著下降；反之，高溫（32°C）則會誘發發炎因子（IL-1α）。

•變冷時：記得保暖保護皮膚屏障。

•變熱時：別忘了鎮定皮膚發炎。

天氣確實會影響出油，但影響有多大？目前醫學上沒有統一的公式。

