心理精神

與藥師做朋友》精神科藥物一定變胖？ 藥師解析關鍵原因

2026/01/18 09:00

專家表示，增加體重的副作用，對大部分藥物而言是暫時的，如果服藥後體重持續增加，可先嘗試運動與飲食控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，增加體重的副作用，對大部分藥物而言是暫時的，如果服藥後體重持續增加，可先嘗試運動與飲食控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／劉純玉

並非所有精神科的藥都會造成體重增加。

隨著腦神經科學的進步，多數精神疾病現今都有藥物可用來治療，如果以藥物的主要治療作用，或其主要針對的「標的症狀」來區分，精神科藥物包括抗憂鬱藥、抗思覺失調藥物、情緒穩定劑、鎮靜劑和安眠藥，以及認知增強劑等。

精神科用藥引起體重增加的機轉目前發現與食慾增加、脂肪組織增加及腹部肥胖，或引起代謝症候群而導致肥胖等因素有關。其中，大部分抗思覺失調藥物都有造成體重增加的副作用，又以clozapine和olanzepine較明顯，其他包含quetiapine、risperidone、zotepine、haloperidol、amisulpride、aripiprazole 也都有在藥品仿單中明確指出，具有體重增加的報告。此外，部分抗憂鬱藥或情緒穩定劑中的lithium等等，也可能造成體重增加。

服藥導致體重增加 運動或飲控有助益

為了防止疾病復發，大部分精神病人均須長期服用抗精病藥物。而體重增加的的副作用，也往往是病人不願意繼續續服藥的主因之一。服藥順從性不佳，將直接影響疾病預後，增加病情惡化或疾病復發的可能性。增加體重的副作用，對大部分藥物而言是暫時的，如果服藥後體重持續增加，可以先嘗試運動與飲食控制。

不論是哪種藥物，透過哪種機制？幾乎所有因藥物產生的肥胖或體重增加，病人都可在停藥後短時間內回復體重。唯有接受適當的治療，並告知醫師本身疾病變化狀況（包含藥物副作用），醫師才可適時調整藥物，選擇最適合的藥物，並將藥物不良反應降到最小。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

