健康網》肌膚別「發炎」中醫：第一步先戒糖

中醫師邱柏瑄表示，戒掉精緻糖與加工食品，就是最好的消炎藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別讓你的皮膚「發炎」！戒掉精緻糖與加工食品，就是最好的消炎藥。宣草集中醫診所院長、中醫師邱柏瑄在臉書粉專「Dr.Syuan 邱柏瑄 中醫師」說明，美國發表 2025 新版飲食指南，核心只有一句話：「吃真正的食物 （Eat Real Food）」。其中最重要的一點，就是對「精緻糖」和「超加工食品」宣戰。

邱柏瑄表示，她常向皮膚病患者（不論是乾癬、異位性皮膚炎、或嚴重痤瘡）說：「你的皮膚在『發炎』，其實是因為身體裡面『淹水』又『失火』了。」中醫怎麼看「糖」與「加工食品」？

1. 糖是「濕氣」的源頭（甘生濕）：中醫認為「脾主運化」，脾胃就像身體的除濕機。適量的甘味可以補脾，但現代的精緻糖（手搖飲、甜點）濃度太高，會直接讓脾胃「當機」。

除濕機壞了，水氣排不掉，就會聚集成「濕氣」。反映在皮膚上，就是組織液滲出、水泡、浮腫、和反覆不癒的搔癢。

2. 加工食品是「火氣」的燃料（肥甘厚味）：超加工食品（餅乾、泡麵、火腿）通常含有大量的劣質油和化學添加物。這些東西吃進去，中醫稱為「肥甘厚味」，會在體內堆積成廢物，久了就會化熱。這把「火」燒到皮膚上，就是紅斑、紅腫、灼熱感、膿皰。「濕 + 熱 = 皮膚的災難」。

當「濕氣」遇上「火氣」，就變成了最難纏的「濕熱體質」。這也是為什麼很多人的濕疹、乾癬怎麼擦藥都好不了；因為你一邊擦藥，一邊繼續透過飲食在體內「生火積濕」。

「飲食消炎」處方

邱柏瑄表示，想改善皮膚，先從這三步做起，效果比吃藥還快：

1. 戒斷隱形糖：把早餐的麵包、奶茶，換成雞蛋、地瓜、無糖豆漿。麵包是典型的「糖+油」加工品，是皮膚發炎的地雷。

2. 吃「死掉前長什麼樣子」的食物：這就是美國新指南說的「原型食物」。原型食物能養護脾胃，讓身體代謝功能恢復正常。例如：豬肉（O） vs 貢丸（X）；馬鈴薯（O） vs 洋芋片（X）。

3. 蛋白質要吃夠：皮膚修復需要原料。新的指南建議提高蛋白質攝取，這對修復受損的皮膚屏障（Skin Barrier）至關重要。優質的肉類、魚類，能幫助皮膚長回健康的樣子。

邱柏瑄總結，皮膚是內臟的鏡子。不管是美國的最新科學，還是老祖宗的中醫智慧，道理都是通的：少吃加工品，身體自然會給你一張乾淨的皮膚！

