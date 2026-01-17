自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物

2026/01/17 11:06

羅漢果不僅是潤喉聖品，最新科學研究更證實，其果皮與果肉富含強大抗氧化劑，能有效對抗衰老與慢性病。（資料照）

羅漢果不僅是潤喉聖品，最新科學研究更證實，其果皮與果肉富含強大抗氧化劑，能有效對抗衰老與慢性病。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在台灣，許多人習慣用「羅漢果」來泡茶潤喉，或是將其萃取物當作「零熱量代糖」使用。但這顆不起眼的褐色果實，價值可能遠超乎你的想像。

權威科研網站《ScienceDaily》報導，發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）的最新研究指出，羅漢果不只甜，還是一座天然的「營養寶庫」，富含能對抗衰老與慢性病的強大抗氧化劑。

這項研究針對四種不同品種的羅漢果，深入分析了果皮與果肉中的化學成分。科學家發現，羅漢果含有豐富的「次級代謝物」，這些成分雖然不是植物生長所必需，但對人體健康卻至關重要。

研究團隊特別鎖定其中最具價值的關鍵成分：首先是具有顯著抗發炎特性的「萜類化合物（Terpenoids）」；其次是被譽為抗氧化明星的「類黃酮（Flavonoids）」，它能協助中和破壞細胞的自由基，支持心臟與代謝健康；此外，果實中還富含作為蛋白質基石、負責修復組織與維持免疫功能的「胺基酸（Amino acids）」。

專殺自由基 對抗老化與發炎

研究團隊不僅找出了這些成分，更進一步分析它們如何與人體互動。結果顯示，羅漢果中的活性化合物能有效作用於人體的抗氧化受體，進而調節發炎反應、代謝功能與細胞保護機制。簡單來說，吃羅漢果不僅能滿足對甜食的渴望，還能順便幫身體「除鏽」，對抗因自由基累積而造成的老化與慢性疾病風險。

研究人員強調，不同品種的羅漢果，其活性化合物的濃度與組合也不盡相同。這項詳細的「化學地圖」將有助於未來開發出針對特定健康需求的食品或補充劑。科學家認為，隨著對其化學結構的了解日益加深，羅漢果正在從單純的「糖替代品」，轉型為具備實質營養價值的超級食物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中