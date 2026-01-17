缺血！明日到竹北愛心樓捐熱血 送遊樂園免費入場券

農曆年節將至，天氣寒冷多雨，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為提升農曆年節前捐血量，新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，明（18）日將在竹北愛心樓舉辦 「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，為鼓勵年輕人捐血，當日完成捐血即贈送小叮噹科學主題樂園免費入場券、以及實用民生用品，現場還貼心備有薑湯、桂圓紅棗茶，讓民眾捐血暖心又暖胃。

新竹捐血中心表示，農曆年節將至，天氣寒冷多雨，影響民眾捐血行動力，加上學生族群放寒假等因素，捐血量減少，為維持近日及年節期間各醫院穩定供血，每年農曆年前的1個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血、傳遞溫暖。

請繼續往下閱讀...

「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動，由新竹縣政府警察局志工大隊結合新竹縣竹北市後備憲兵荷松協會、豐田義警分隊合辦，邀請民眾踴躍捐血，希望提升農曆年前的血液庫存量。

新竹捐血中心主任王雲龍表示，每年春節前夕，受低溫影響，民眾出門意願低。加上流感疫情嚴重，捐血人明顯變少，但醫院用血量大，血庫常常拉警報，希望大家愛心不放假，踴躍前往各捐血站室捐血，在寒冷的天氣裡，讓社會注入一股暖流。

活動當日，除了主辦單位提供豐富贈品感謝捐血人之外，對喜愛蒐集捐血紀念品的朋友，可把握捐血月期間（1月15日到2月15日）至各捐血站室響應捐血，蒐集由台灣血液基金會精心設計，限量的四小折、黃阿瑪、柴語錄限量紀念品，1月17日起加贈馬年限量紅包袋送給民眾。

新竹捐血中心與新竹縣政府警察局志工大隊，明（18）日將在竹北愛心樓舉辦 「捐血傳愛，守護生命！」捐血活動。（記者廖雪茹攝）

每年農曆年前的1個月訂為「捐血月」，呼籲社會大眾踴躍捐血、傳遞溫暖。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法