健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

金門衛局首位女局長翩然上任 李金治：強化在地醫療與公共衛生整合

2026/01/17 10:13

金門縣副縣長李文良（左）主持衛生局首位女局長李金治（右）宣誓就職典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（左）主持衛生局首位女局長李金治（右）宣誓就職典禮。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局首位女性局長李金治昨（16）天宣誓就職，她說，任內將朝「強化在地醫療與公共衛生整合」、「推動健康平權與弱勢照顧」、「重建辦公廳舍，打造智慧與永續的衛生局」3個方向努力。

金門縣衛生局長過去都是醫師背景擔任，李金治是該局第1個非醫師，來自護理、公衛領域的局長。

副縣長李文良在布達典禮說，金門衛生局業務和其他縣市不太一樣，像是急重症患者的後送業務，還有扮演和衛生福利部金門醫院溝通的橋梁，責任重大，尤其醫療這一塊，關係鄉親的健康，甚至生命安全，局長的角色非常重要。

李金治說，面對金門地處離島、人口老化與醫療資源分布不均等課題，未來有3個努力方向：

1.強化在地醫療與公共衛生整合：持續推動社區健康促進與慢性病管理、優化急性醫療到介接長照服務，提升衛生所人力與服務量能，讓醫療服務更貼近生活。

2.推動健康平權與弱勢照顧：貫徹縣長陳福海「禮運大同」施政理念，持續與醫療院所、學校及民間團體合作，提供衛生教育與健康促進資源，特別是關懷長者與弱勢族群。

3.重建辦公廳舍，打造智慧與永續的衛生局：現有廳舍使用已久且分散3地，空間與設備無法符合現代化行政與公共衛生需求。辦公廳舍重建不只是改善硬體環境，更要導入健康促進的場域與智慧化管理系統，打造「安全、節能、健康」的現代化辦公基地。1個能讓同仁安心工作的空間，才能孕育出更具溫度與效率的公共服務。

李金治說，衛生局的工作從健康促進、防疫、食品安全，到醫療與長照政策的推動，都是與生命同行的任務，相信有同仁專業、熱誠與團隊精神，一定可以讓金門成為「健康島嶼」。

金門縣衛生局第一位非醫師出身的局長李金治就職，說明任內將朝「強化在地醫療與公共衛生整合」等三大方向努力。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局第一位非醫師出身的局長李金治就職，說明任內將朝「強化在地醫療與公共衛生整合」等三大方向努力。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（右七）等人，見證衛生局長李金治（左五）率局內幹部宣示未來工作方向。（記者吳正庭攝）

金門縣副縣長李文良（右七）等人，見證衛生局長李金治（左五）率局內幹部宣示未來工作方向。（記者吳正庭攝）

