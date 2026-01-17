自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

科技男炸雞配啤酒吃出三高 8個月甩18公斤練出六塊肌

2026/01/17 10:16

現代人常以炸雞配啤酒紓壓，容易吃出肥胖問題。（示意圖，圖中人物與新聞無關，記者蔡淑媛攝）

現代人常以炸雞配啤酒紓壓，容易吃出肥胖問題。（示意圖，圖中人物與新聞無關，記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名38歲科技男最愛吃炸雞配啤酒、可樂紓壓，身高172公分的他在兩年內體重飆到86公斤，成了三高患者，也因肥胖而罹患重度睡眠呼吸中止症，去年在農曆年前到減重門診諮詢及治療，8個月來透過藥物、運動與飲食調整，成功甩油18公斤，三高也不藥而癒，睡眠呼吸中止症改善成輕度，更練成六塊肌，開心變身成型男。

部立台中醫院家醫科減重門診醫師張祐維指出，患者到院時因為罹患重度睡眠呼吸中止症，一小時睡眠呼吸中止高達67次，必須配戴正壓呼吸器治療，太太陪他到減重特診就醫，為了開立減重口服藥物，配合運動跑步、改變飲食習慣，8個月成功從86公斤減至68公斤，睡眠呼吸中止症也從重度每小時67次減為輕度13次，不必再戴正壓呼吸器。

近年民眾風靡使用俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素（GLP-1 RA），藥物或針劑減重成為另類國民運動，張祐維說，民眾為此就診諮詢多2成，該藥在控制血糖與減重效果顯著，但有6種人不適合。

張祐維指出，這6類包括嚴重過敏體質、特定甲狀腺癌病史、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差、胰臟炎病史、以及嚴重糖尿病與視網膜病史，民眾使用劑劑減重前務必檢視是否為高風險族群，注意意潛在副作用。

減重藥物是治療疾病，絕非美容保養品！張祐維提醒，減重藥物讓食慾快速且大幅下降，會導致熱量攝取不足，身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來容易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」。

張祐維說，很多減重患者停藥後出現報復性復胖，提醒減重治療的患者，應該謹守「3要原則」要適度補充蛋白質、要補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能維持肌肉量。

台中醫院營養科主任盧靜詩則建議，面對過年期間豐盛年菜與聚餐，用餐順序建議先喝清湯、蔬菜、再吃魚肉，最後吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉，避免過度攝取高熱量的食物，讓自己可以健康窈窕吃過年。

張祐維醫師（中）、陳德鉦藥師（左）、營養科盧靜詩主任（右）提醒吃大餐要節制，配合多吃蔬果跟運動，避免肥胖上身。（記者蔡淑媛攝）

張祐維醫師（中）、陳德鉦藥師（左）、營養科盧靜詩主任（右）提醒吃大餐要節制，配合多吃蔬果跟運動，避免肥胖上身。（記者蔡淑媛攝）

