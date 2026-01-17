自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛吃花生注意！ 紅石榴抗黃麴毒素？ 營養師揭3禁忌

2026/01/17 11:57

營養師李婉萍表示，據研究，石榴成分可對抗黃麴毒素，降低毒素影響，推薦愛吃花生的人可多吃，但也特別提醒無法取代醫療解毒；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕紅石榴因具有強大抗發炎功能，被譽為「抗氧化紅寶石」。營養師李婉萍指出，紅石榴的營養價值，除常見的抗氧化劑，它的獨特成分石榴多酚與石榴多醣，也可為健康帶來6大效益。尤其對於抗黃麴毒素具有作用，推薦愛吃花生、外食的人可多攝取，有助降低毒素影響，但提醒無法取代醫療解毒。此外，高血糖、服用特定藥物族群，也應留意吃錯方式可能讓血糖或藥物風險上升。

李婉萍於臉書專頁發文表示，每年9月到12月是紅石榴產季，口感也最好。紅石榴除可抗老化、養顏美容，研究證實，也具有以下6大抗氧化作用：

對抗黃麴毒素的防護罩

台灣人愛吃花生、堅果，若儲存不當易產生黃麴毒素。根據研究，石榴成分可對抗黃麴毒素，當毒素想要攻擊細胞時，能減少發炎、降低毒素對身體產生的壓力。

石榴多醣是高級營養素

石榴中所含的石榴多醣（Pomegranate Polysaccharides）是一種優質的活性膳食纖維，研究發現，有助調節免疫系統，讓體質更穩定，同時也具備抗氧化和抗發炎的作用，

鞣花酸助抗老化與皺紋

這是紅石榴最受關注的功效。石榴多酚進入人體後，會轉化為強效抗氧化劑鞣花酸。有助促進膠原蛋白生成、維持肌膚彈性與光澤。

心血管救星

幫身體排出多餘的鈉，穩定血壓、保護血管彈性、對抗壞膽固醇。

增強體質、抗慢性發炎

石榴的獨特多酚能減少發炎介質如TNF-α、IL-6等，進而降低發炎反應，對於現代人常見的慢性發炎具極佳輔助效果。

膳食纖維護腸道、助排便

每100克的紅石榴含有約4.6公克的膳食纖維，有助促進腸道蠕動，維持消化道健康。

雖然紅石榴所含營養多，李婉萍也特別提出以下必看3大食用禁忌與藥物交互作用，提醒攝取時尤應注意：1.推薦愛吃花生的人更要吃，但不能取代醫療解毒。2.高血糖族群應慎選石榴汁，濃縮或市售石榴汁缺乏膳食纖維，容易導致血糖快速上升。3.服用特定藥物者應諮詢醫師，心血管用藥尤須小心，石榴汁的某些成分可能與特定藥物產生交互作用。

