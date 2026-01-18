健康網》慎防梅毒 醫：定期檢驗為自己與伴侶負責

泌尿科醫師邱俊凱表示，梅毒症狀容易被誤會為其他小病，若有不安全性行為，需抽血檢驗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在2025年12月底，疾管署曾談到梅毒的感染者人數上升，且以15到24歲年輕族群上升明顯。台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱在臉書粉專「MysterUro 泌尿科 邱俊凱醫師」表示，梅毒並不是什麼「突然出現的新疾病」，它是一種已存在數百年、而且可以治療的性傳染病。真正讓人擔心的，反而是它常常被忽略。

門診最常見的狀況，其實不是「症狀很嚴重」

邱俊凱表示，在門診中，最常遇到的情況是：沒有明顯不適；只有一點點異常，覺得「應該還好」；以為是泌尿道感染或皮膚問題，過幾天就會好。等到症狀變多，或因其他原因抽血，才發現是梅毒。這時候，疾病往往已經不是最早期的階段了。為什麼梅毒這麼容易被忽略？邱俊凱說明以下原因：

●梅毒被稱為「偉大的模仿者」：因為它的表現很多變，可能看起來像泌尿道感染、皮膚病、過敏，甚至只是感冒後的不適。

●早期常常「不痛、不癢、不明顯」：初期病灶可能不紅、不腫、不痛，很容易被忽略。

●症狀可能自己消失，但病並沒有好：症狀消失，不代表痊癒，而是進入下一個階段。

●沒有抽血檢查，很容易錯過診斷：單靠症狀，其實很難百分之百判斷。

邱俊凱表示，梅毒的症狀，會隨著感染時間而改變。

第一期梅毒：最容易被忽略的階段

感染後約 2–6 週。常見表現：生殖器、肛門或口腔出現單一、無痛的潰瘍，稱為「硬性下疳」不紅、不腫、不癢。以為只是小破皮，覺得「不痛應該沒事」即使潰瘍自行消失，疾病仍會繼續進展。這是最容易錯過的階段，若能在此時便發現，治療難度相對極低。

第二期梅毒：症狀多變，最像其他疾病

可能出現在感染後數週到數月。常見症狀：全身性皮疹（包含手掌、腳底）；發燒、倦怠、喉嚨痛；淋巴結腫大；黏膜病灶。常被誤診為感冒、過敏、皮膚病、泌尿道感染。這個階段「看起來很雜」，但抽血理當能檢驗出來。

潛伏期梅毒：沒有症狀，但不是沒事

這時期沒有任何不適，只能靠抽血發現。且可能持續數年。很多病人是在健康檢查或其他原因抽血時，才被發現。

晚期梅毒：現在少見，但後果嚴重

可能影響神經系統、心血管系統、其他器官。雖然現在因醫療進步已較少見，但不是不會發生，而是必須靠早期診斷避免。

梅毒怎麼診斷？邱俊凱表示：不能只靠症狀，一定要抽血。常見診斷方式包括：梅毒血清學檢查（非特異性＋特異性）；視情況搭配其他性傳染病篩檢。剛感染時，第一次檢查可能還驗不到。若高度懷疑，醫師會建議一段時間後再追蹤抽血。

邱俊凱表示，梅毒的治療效果，和「發現的時間點」高度相關。越早期發現：治療方式相對單純、療程較短、後遺症風險低。拖到較後期才診斷：治療時間拉長、需要更密集追蹤、對身體的影響也可能更大。

治療後還要追蹤嗎？邱俊凱表示，治療完成後仍需定期抽血追蹤；確認梅毒抗體數值是否如預期下降，評估是否有再感染的風險。梅毒的治療不是「打完針就結束」，而是要確保真的治好，且沒有復發或再感染。

梅毒可以預防嗎？邱俊凱表示他常提醒三件事：

鼓勵固定性伴侶：性伴侶越單純，暴露風險自然越低。

全程保持安全性行為：正確、全程使用保險套，可大幅降低多數性傳染病風險。（但並非 100% 防護，因此仍需其他配合）

定期性病篩檢：若有多重性伴侶或曾有不安全性行為，定期檢查比等症狀出現更重要。

邱俊凱想再提醒的一件事

重點其實不只在於「現在有沒有症狀」，而是在於有沒有風險。有風險，就該檢查。如果最近有過不安全的性行為，或對自己的身體狀況有一點點疑慮，主動做一次檢查，往往會比一直猜、一直擔心，來得安心許多。檢查不是貼標籤，而是保護自己與他人。很多人會因為擔心被貼標籤，而遲遲不敢檢查。事實上：檢查，是對自己負責， 也是對伴侶負責；更是對健康最務實的選擇。

