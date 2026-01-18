自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》慎防梅毒 醫：定期檢驗為自己與伴侶負責

2026/01/18 21:32

泌尿科醫師邱俊凱表示，梅毒症狀容易被誤會為其他小病，若有不安全性行為，需抽血檢驗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師邱俊凱表示，梅毒症狀容易被誤會為其他小病，若有不安全性行為，需抽血檢驗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在2025年12月底，疾管署曾談到梅毒的感染者人數上升，且以15到24歲年輕族群上升明顯。台中榮總泌尿醫學部主治醫師邱俊凱在臉書粉專「MysterUro 泌尿科 邱俊凱醫師」表示，梅毒並不是什麼「突然出現的新疾病」，它是一種已存在數百年、而且可以治療的性傳染病。真正讓人擔心的，反而是它常常被忽略。

門診最常見的狀況，其實不是「症狀很嚴重」

邱俊凱表示，在門診中，最常遇到的情況是：沒有明顯不適；只有一點點異常，覺得「應該還好」；以為是泌尿道感染或皮膚問題，過幾天就會好。等到症狀變多，或因其他原因抽血，才發現是梅毒。這時候，疾病往往已經不是最早期的階段了。為什麼梅毒這麼容易被忽略？邱俊凱說明以下原因：

 ●梅毒被稱為「偉大的模仿者」：因為它的表現很多變，可能看起來像泌尿道感染、皮膚病、過敏，甚至只是感冒後的不適。

●早期常常「不痛、不癢、不明顯」：初期病灶可能不紅、不腫、不痛，很容易被忽略。

●症狀可能自己消失，但病並沒有好：症狀消失，不代表痊癒，而是進入下一個階段。

●沒有抽血檢查，很容易錯過診斷：單靠症狀，其實很難百分之百判斷。

邱俊凱表示，梅毒的症狀，會隨著感染時間而改變。

第一期梅毒：最容易被忽略的階段

感染後約 2–6 週。常見表現：生殖器、肛門或口腔出現單一、無痛的潰瘍，稱為「硬性下疳」不紅、不腫、不癢。以為只是小破皮，覺得「不痛應該沒事」即使潰瘍自行消失，疾病仍會繼續進展。這是最容易錯過的階段，若能在此時便發現，治療難度相對極低。

第二期梅毒：症狀多變，最像其他疾病

可能出現在感染後數週到數月。常見症狀：全身性皮疹（包含手掌、腳底）；發燒、倦怠、喉嚨痛；淋巴結腫大；黏膜病灶。常被誤診為感冒、過敏、皮膚病、泌尿道感染。這個階段「看起來很雜」，但抽血理當能檢驗出來。

潛伏期梅毒：沒有症狀，但不是沒事

這時期沒有任何不適，只能靠抽血發現。且可能持續數年。很多病人是在健康檢查或其他原因抽血時，才被發現。

晚期梅毒：現在少見，但後果嚴重

可能影響神經系統、心血管系統、其他器官。雖然現在因醫療進步已較少見，但不是不會發生，而是必須靠早期診斷避免。

梅毒怎麼診斷？邱俊凱表示：不能只靠症狀，一定要抽血。常見診斷方式包括：梅毒血清學檢查（非特異性＋特異性）；視情況搭配其他性傳染病篩檢。剛感染時，第一次檢查可能還驗不到。若高度懷疑，醫師會建議一段時間後再追蹤抽血。

邱俊凱表示，梅毒的治療效果，和「發現的時間點」高度相關。越早期發現：治療方式相對單純、療程較短、後遺症風險低。拖到較後期才診斷：治療時間拉長、需要更密集追蹤、對身體的影響也可能更大。

治療後還要追蹤嗎？邱俊凱表示，治療完成後仍需定期抽血追蹤；確認梅毒抗體數值是否如預期下降，評估是否有再感染的風險。梅毒的治療不是「打完針就結束」，而是要確保真的治好，且沒有復發或再感染。

梅毒可以預防嗎？邱俊凱表示他常提醒三件事：

鼓勵固定性伴侶：性伴侶越單純，暴露風險自然越低。

全程保持安全性行為：正確、全程使用保險套，可大幅降低多數性傳染病風險。（但並非 100% 防護，因此仍需其他配合）

定期性病篩檢：若有多重性伴侶或曾有不安全性行為，定期檢查比等症狀出現更重要。

邱俊凱想再提醒的一件事

重點其實不只在於「現在有沒有症狀」，而是在於有沒有風險。有風險，就該檢查。如果最近有過不安全的性行為，或對自己的身體狀況有一點點疑慮，主動做一次檢查，往往會比一直猜、一直擔心，來得安心許多。檢查不是貼標籤，而是保護自己與他人。很多人會因為擔心被貼標籤，而遲遲不敢檢查。事實上：檢查，是對自己負責， 也是對伴侶負責；更是對健康最務實的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中