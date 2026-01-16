健康網》睡滿8小時還是累？醫：粒線體罷工 補眠也沒用

科博特診所院長劉博仁指出，當「身體發電廠」粒線體功能低下時，無論如何休息，都無法為身體充電，也是造成持續疲憊的原因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡滿8小時，甚至週末補眠到中午，卻還是感覺累、醒來沒精神，喝咖啡也提不起勁？科博特診所院長劉博仁指出，想讓身體恢復動力，其實並不是停止活動，而是需要能量的再合成。簡單來說，當細胞層出狀況，「身體發電廠」粒線體功能低下，無論如何休息，都無法為身體充電，也是造成持續疲憊的原因。

粒線體是什麼

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，粒線體幾乎存在於人體所有細胞中，它們像是一個個微型引擎，負責將吃進去的食物和吸入的氧氣，轉化為ATP。這是身體唯一流通的貨幣，心臟跳動需要它、大腦思考需要它，連滑手機的手指肌肉也需要它。

請繼續往下閱讀...

研究：慢性疲勞ATP濃度低

劉博仁進一步提及，根據 2025年發表在《Nature Neuroscience》（自然神經科學）上的研究指出，粒線體不只是發電廠，它們在我們睡覺時，還參與了大腦的清理工作。但對於長期疲勞的人來說，即使睡眠時間充足，晨間大腦皮層的ATP濃度，竟比正常人低了30-40%。這也解釋了為什麼明明睡飽卻會出現腦霧和醒後疲勞。

粒線體復工不能靠睡覺

想讓粒線體復工，不能只是被動睡覺。劉博仁建議，日常生活可掌握以下3重點，有助修復粒線體：

●校準你的光線：粒線體有自己的生理時鐘。試著在起床後的1小時內，讓眼睛接觸10分鐘自然光。

●給予關鍵營養：粒線體的運作非常依賴輔因子。如果缺乏鎂（Magnesium）、B群維生素或輔酶Q10，就像引擎沒有機油一樣，空轉只會帶來磨損。建議多攝取深綠色蔬菜、堅果，或是透過專業評估補充這些營養素。

●來點「好的壓力」：恆溫環境會讓粒線體變得懶惰。偶爾洗個冷水澡或是進行讓你微喘的有氧運動，這些適度的壓力（Hormesis）會刺激身體啟動PGC-1α路徑，打造新的粒線體。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法