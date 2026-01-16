健康網》別用AI取代心理治療！網紅醫建議這樣用AI

近年不少人將AI當成心理諮商；卻曾發生過度依賴而造成嚴重後果遺憾案例。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在ChatGPT面世後，開始有人在心情沮喪低落時寫給ChatGPT，將AI當成心理諮商，希望從裡面獲得情緒價值；國外卻有過度依賴而造成嚴重後果遺憾案例。在日本早稻田身心科診所（早稲田メンタルクリニック）執業的精神科網紅醫師益田裕介在頻道透過影片，於擁有71萬訂閱的頻道探討如何將 AI（如 ChatGPT）應用於心理健康的自我照護（Self-care），並分析其中的危險性與正確的使用方法。該影片獲得2.4萬次點閱。

益田裕介提出下列將AI當作心理諮商使用的風險。

誤導性資訊與幻覺（Hallucination）：AI 可能會生成錯誤的資訊，特別是當詢問過於曖昧或涉及最新、AI 尚未學習到的資料時。

「順著你說」（都合の良い情報）陷阱：AI傾向於迎合使用者，不輕易否定使用者。如果使用者用偏差的觀點提問，AI 可能會給出「順耳但錯誤」的解釋，這在心理諮商中並不理想，甚至可能強化錯誤的認知。

不理解治療全貌的誤用：如果使用者不了解心理治療的目標（例如：從情感支配轉向合理行動），只是碎片式地使用 AI，效果就像是沒吃過壽司的人卻想靠 AI 教做壽司一樣，難以達到真正的療癒。

益田裕介同時提出正確使用AI的建議：

整理與摘要：當大腦思緒混亂，可以對 AI 大量傾訴，請它進行分段摘要或轉化為心智圖。這能讓當前的困擾「視覺化」。

學習支援：AI能快速解釋專業術語，目前的深度搜尋功能甚至能提供論文連結或網站來源，輔助建立正確的心理學與醫學常識。

在低潮時的情緒安撫：在極度疲憊、無法思考時，可以請 AI 扮演溫暖的角色來讚美、安慰自己，這對當下的情緒舒緩有正面幫助。

了解你的目標：益田裕介認為，AI應被定位為達成此目標的工具：治療的目標是，不再被過去的創傷或當下的情緒支配，能理性且自由地行動。

益田裕介建議根據自己的心理狀態適當使用 AI。

極度疲憊：停止思考，只讓AI給予無條件的讚美與支持。

稍有餘裕：使用AI整理思緒，學習應對認知偏差。

狀態良好：利用 AI 制定行動計畫（PDCA 循環），解決現實生活中的問題。

益田裕介強調，AI 無法取代專業醫師。應在接受醫師診療（藥物治療、物理治療）後，將 AI 作為「家庭學習的夥伴」，輔助修正自己的認知扭曲。

益田裕介總結，不要直接把 AI 當作「心理諮商」來盲從，而應將它視為一個「強大的秘書與導師」。透過 AI 吐露心聲、整理邏輯、學習心理知識，並輔以實體醫療的引導，才能真正發揮 AI 在心理照護上的潛力。

