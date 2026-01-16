自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

使用前需謹慎！研究顯示減肥藥物使用者 可能面臨營養不足風險

2026/01/16 16:48

研究顯示，服用新型減肥藥物的人可能沒有獲得必要營養指導，因此無法安全減肥並保持健康。圖為司美格魯肽。（路透）

研究顯示，服用新型減肥藥物的人可能沒有獲得必要營養指導，因此無法安全減肥並保持健康。圖為司美格魯肽。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究顯示，服用新型減肥藥物的人可能沒有獲得必要營養指導，因此無法安全減肥並保持健康。此研究發表在《肥胖評論》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，司美格魯肽（semaglutide）和替爾泊肽（tirzepatide）等藥物，可降低食慾、增加飽足感並減少對食物的渴望。英國倫敦大學學院和劍橋大學的研究團隊針對過往減肥藥物研究進行系統性分析後發現，關於如何將營養建議與減肥藥物結合起來的研究仍有限。研究人員指出，對於飲食支持如何影響患者卡路里攝取、蛋白質攝取方面存在重大知識空白。

研究團隊總共分析12項關於接受司美格魯肽和替爾泊肽治療期間營養和飲食的研究，但這些實驗在飲食建議和營養評估方法上存在巨大差異，且缺乏標準化的方案和報告，因此很難得出為服用減肥藥物的患者提供最佳支持的可靠計畫。

研究團隊表示，使用減肥藥物的療法可使每日卡路里攝取量降低約16%至39%，使其成為肥胖或超重人口的有效選擇。但關於這些療法如何影響整體飲食品質、蛋白質攝取量或必要營養素攝取量的研究仍不足。

研究團隊指出，減肥藥物確實對肥胖患者有益，因為它有助於大幅減輕體重並改善健康狀況。但在沒有適當營養指導和醫療保健專業人員支持的情況下，減少食物攝入量確實有可能損害膳食質量，這意味著患者可能無法獲得維持整體健康所需的營養。

值得注意的是，英國大多數人都是透過私人醫療機構取得減肥藥物。目前英國約有150萬人正在服用減肥類藥物，其中估計95%的人是透過私人管道取得藥物。患者在這樣的背景下，往往無法獲得持續的營養建議或飲食支持。

研究團隊聲稱，缺乏必要營養素不足會導致疲勞增加、免疫功能減弱、骨質疏鬆等風險。劍橋大學醫學研究委員會流行病學部門的斯普雷克利（Marie Spreckley）博士強調，如果營養護理沒有與減肥治療相結合，可能出現缺乏影響與肌肉流失等問題，這樣只是用1種健康問題替代另1種健康問題。

