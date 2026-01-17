自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冬季皮膚乾癢怎麼辦？ 醫揭3大膚質乳液挑選關鍵

2026/01/17 13:21

台灣皮膚科醫學會醫師吳吉妮建議，冬季可使用油脂含量較高的乳霜，並針對油性、乾性、敏感肌等3大膚質挑選乳液，才能發揮最佳效益；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市售身體乳液配方與功能種類繁多，從基礎保濕到美白、修護及香氛訴求皆有。為避免因成分不符自身膚質或使用方式不當而引發過敏、刺激或乾燥等不適，食品藥物管理署特邀台灣皮膚科醫學會醫師吳吉妮解析乳液成分與功能，釐清常見疑問。

吳吉妮表示，乳液主要由水分、油脂、乳化劑及功能性成分組成。水分是肌膚保濕的重要來源；油脂可在皮膚表層形成保護膜，減少水分蒸發、維持滋潤感；乳化劑的角色是協助水與油融合，使乳液質地穩定滑順，方便均勻塗抹；至於功能性成分，則會根據產品訴求不同而有所差異，例如美白、修護、舒緩等配方設計。

整體而言，乳液主要在滋潤與保護肌膚，在清潔後補充流失的水分與油脂，緩解乾燥、改善膚況，並維持皮膚屏障的正常運作。

從成分認識適用對象與使用時機

隨著配方技術進步，乳液的功能更加多元。保濕補水成分如玻尿酸、甘油與尿囊素，能為肌膚注入水分；修護舒緩成分如神經醯胺與積雪草萃取則有助強化角質層、舒緩敏感；美白提亮成分包含傳明酸、熊果素與維他命C衍生物，可改善暗沉、均勻膚色；香氛乳液提升使用時的放鬆感；此外，部分日用乳液更結合防曬劑，提供紫外線防護。吳吉妮醫師提醒，功能與成分並非越多越好，消費者應根據自身膚質與需求，取捨合適配方，才能發揮最佳效果。

乳液選擇指南：根據膚質、環境調整最佳配方

吳吉妮並說，在挑選乳液或乳霜時，要了解自己的膚質與生活環境：

油性肌膚：可擇質地清爽、含玻尿酸或甘油等補水成分的乳液，以免塗抹後出現黏膩感。

乾性肌膚：建議使用霜狀或膏狀產品，並挑選含有乳木果油、神經醯胺等高油脂配方，強化鎖水功能。

敏感肌膚：宜選擇成分簡單、低刺激、不含香料、酒精與色素的配方，減少肌膚不適風險。

此外，季節變化也會影響質地選擇：

夏季：可使用水感、輕盈的乳液。

冬季：可使用油脂含量較高的乳霜。

即便選對產品，若使用量不足或塗抹時機不當，也可能導致保濕效果不彰。吳吉妮建議，在沐浴或清潔後，趁角質層尚含水分時立即塗抹乳液，並適度增加用量，以充分鎖住水分。若仍覺得皮膚乾燥，應先排除是否存在缺脂性皮膚炎等皮膚疾病，並視情況尋求專業皮膚科醫師評估診治。

吳吉妮提醒，透過正確認識成分，選擇適合自己的產品與使用時機，才能讓乳液在日常保養中發揮最佳效益。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1060期

