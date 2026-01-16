健康網》大學學測開考！醫：緊張就腹瀉恐腸躁症

115年大學學測明（17）日開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕115學年度學科能力測驗將於明（17）日起連續三天舉行，共有12.1萬人報名，今（16）日開放看考場。不過，你是否在考前也會拉肚子呢？雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，這不是緊張，是腸躁症！卓韋儒建議，應食用清淡料理、透過深呼吸穩定副交感神經。

為什麼會這樣？卓韋儒表示，壓力會活化HPA軸，釋放壓力荷爾蒙，直接加速腸道蠕動。具國際腸胃功能性疾病研究，情緒與腸胃動力互有因果關係。如何解決？

請繼續往下閱讀...

想讓自己的腸胃乖乖安靜，讓自己能夠專心應考，方法很簡單！卓韋儒提出3項建議：

●避開高刺激食物：禁止食用大冰奶、咖啡因與炸物；可以吃清淡溫和的澱粉與蛋白質。

●4-7-8呼吸法：透過深呼吸穩定副交感神經，安撫過動的腸道。

●專業醫療介入：若症狀影響發揮，使用神經調節劑或腸道平滑鬆弛劑能快速緩解。

另外，關於考前飲食，過去營養師薛曉晶在接受《自由健康網》訪問時談過：考前飲食內容物求穩定，避免吃不熟悉的食物，以免在考試時間發生意料之外的狀況；且務必吃煮熟的料理，避免吃生菜沙拉、溏心蛋等生食。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議，考前食用溫和的澱粉與蛋白質食材，避免腸躁症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法