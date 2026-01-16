自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》大學學測開考！醫：緊張就腹瀉恐腸躁症

2026/01/16 16:42

115年大學學測明（17）日開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

115年大學學測明（17）日開始。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕115學年度學科能力測驗將於明（17）日起連續三天舉行，共有12.1萬人報名，今（16）日開放看考場。不過，你是否在考前也會拉肚子呢？雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，這不是緊張，是腸躁症！卓韋儒建議，應食用清淡料理、透過深呼吸穩定副交感神經。

為什麼會這樣？卓韋儒表示，壓力會活化HPA軸，釋放壓力荷爾蒙，直接加速腸道蠕動。具國際腸胃功能性疾病研究，情緒與腸胃動力互有因果關係。如何解決？

想讓自己的腸胃乖乖安靜，讓自己能夠專心應考，方法很簡單！卓韋儒提出3項建議：

●避開高刺激食物：禁止食用大冰奶、咖啡因與炸物；可以吃清淡溫和的澱粉與蛋白質。

●4-7-8呼吸法：透過深呼吸穩定副交感神經，安撫過動的腸道。

●專業醫療介入：若症狀影響發揮，使用神經調節劑或腸道平滑鬆弛劑能快速緩解。

另外，關於考前飲食，過去營養師薛曉晶在接受《自由健康網》訪問時談過：考前飲食內容物求穩定，避免吃不熟悉的食物，以免在考試時間發生意料之外的狀況；且務必吃煮熟的料理，避免吃生菜沙拉、溏心蛋等生食。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議，考前食用溫和的澱粉與蛋白質食材，避免腸躁症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議，考前食用溫和的澱粉與蛋白質食材，避免腸躁症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中