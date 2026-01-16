自由電子報
健康 > 杏林動態

竹縣「院前葉克膜啟動機制」首週 消醫聯手成功救回36歲男子

2026/01/16 15:19

這次出勤的光明高級救護分隊小隊長李均祈（左）以及許嘉雄（右）。（新竹縣消防局提供）

這次出勤的光明高級救護分隊小隊長李均祈（左）以及許嘉雄（右）。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局自今（2026）年1月1日起，與東元綜合醫院合作建立「院前葉克膜（ECMO）啟動機制」，啟動後不到一週，即順利救回竹北市科技公司36歲李姓男子的寶貴性命，展現跨機關合作與同仁專業判斷的重要性，成功實例令人振奮！

消防局表示，36歲李男本月6日下午1點30分左右，在公司搭乘電梯時突發倒地，當場失去意識。所幸黃姓同事立即撥打119求救，並在消防人員抵達前，於護理師的線上視訊指導下即刻施行心肺復甦術（CPR），爭取寶貴搶救時間。救護人員趕抵現場確認患者為心跳停止狀態，隨即展開高品質急救處置，現場共實施8次電擊，並同步聯繫東元醫院，啟動「院前葉克膜搶救機制」。

在急診醫師與心臟外科團隊通力合作下，於最短時間內完成葉克膜置入，隨後送往心導管室檢查心血管狀況。患者目前已順利移除插管及葉克膜，病況穩定，轉至一般病房觀察，近日可望出院。

消防局緊急救護科科長李浩銘率隊今偕同當日出勤的光明高級救護分隊兩名高級救護技術員李均祈、許嘉雄，前往醫院探視患者。見患者恢復良好、精神狀況穩定，救護同仁都感到十分欣慰。

消防救護人員在現場為李男電擊5次、車上3次，共計8次。（新竹縣消防局提供）

消防救護人員在現場為李男電擊5次、車上3次，共計8次。（新竹縣消防局提供）

李男表示，當天發生的事都不記得了，他感謝同事第一時間出手相救，也謝謝救護人員和醫院的救治，現在最想做的事就是「回去公司上班」。

李男同事黃男表示，當時李男突然說頭很暈，隨即倒在地上，眼睛上吊、嘴巴發出嘶嘶聲，還有點抽搐，他趕快拿出手機求救。

東元醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，心跳停止後，隨時間推移，腦部將逐漸產生不可逆的缺氧傷害。透過院前即時啟動葉克膜，可大幅縮短置入時間，讓患者迅速恢復接近正常的腦部與冠狀動脈灌流，顯著提升存活率與神經學預後。他說明，一般葉克膜自啟動至灌流最快需60分鐘，此次因消防端即時回報，成功將時間縮短至25分鐘，使患者自目擊倒下到完成葉克膜灌流能控制在60分鐘內，院前啟動機制功不可沒。

簡振宇表示，葉克膜啟動條件包括年齡65歲以下、為目擊倒地且現場有旁觀者施行CPR、初始心律為可電擊心律，且無重大末期共病。本案患者完全符合相關條件，可說是「生命之鏈」完整串聯的成功案例。

新竹縣政府消防局護理師第一時間以視訊方式指導民眾CPR。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局護理師第一時間以視訊方式指導民眾CPR。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局自今年起與東元醫院合作建立「院前葉克膜啟動機制」，不到一週，即順利救回竹北市科技公司36歲李姓男子的寶貴性命。圖為消防人員到醫院探視李男。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局自今年起與東元醫院合作建立「院前葉克膜啟動機制」，不到一週，即順利救回竹北市科技公司36歲李姓男子的寶貴性命。圖為消防人員到醫院探視李男。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局自今年起與東元醫院合作建立「院前葉克膜啟動機制」，不到一週，即順利救回竹北市科技公司36歲李姓男子的寶貴性命。圖為消防人員到醫院探視李男。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局自今年起與東元醫院合作建立「院前葉克膜啟動機制」，不到一週，即順利救回竹北市科技公司36歲李姓男子的寶貴性命。圖為消防人員到醫院探視李男。（新竹縣消防局提供）

