連假走春長途駕駛好累人！中醫推薦小秘訣

風池穴在後頸髮際兩側凹陷處。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕春節9天假期返鄉、拜年、出遊，許多人開車花去不少時間，若駕駛姿勢不良、缺乏休息，容易造成腰痠背痛、肩頸僵硬，眼睛與泌尿道健康風險也可能隨之產生，如因疲勞，專注力下降還可能影響行車安全，不可不慎。

台南麻豆新樓醫院中醫科醫師歐佳蓉提醒預防之道：

請繼續往下閱讀...

（一）良好駕駛姿勢是關鍵

久坐會增加腰椎與椎間盤壓力，駕車時若駝背、頭部前傾，容易導致下背痛與肩頸肌群過度緊繃。上車繫妥安全帶前，調整坐姿讓背部可貼靠椅背，腰部維持自然弧度，可評估是否增加腰枕。再調整座椅高度與前後距離，讓手握方向盤時肩膀自然放鬆、手肘微彎，膝蓋略低於髖關節，避免雙腿過度彎曲或伸直。在不影響行車安全的前提下，可選用合適的護頸枕來支撐頸椎，避免長途維持頭部姿勢造成頸部肌肉過度疲勞。

（二）適度補充水分勿憋尿

連假上路擔心塞車而刻意少喝水或憋尿，會增加泌尿道感染、膀胱過度擴張的風險，尤其女性與年長者更需注意。中醫認為「膀胱氣化失司」易導致身體不適，保持規律排尿有助氣血循環。建議適量補充水分，避免只喝含糖或含咖啡因飲料，每2-3小時休息上廁所，也可以趁機下車伸展一下筋骨，更有精神。

（三）適度使用眼鏡

駕駛長時間注視前方、加上強光或反射，容易造成眼睛乾澀與疲勞。白天可適度配戴合格太陽眼鏡，夜間或陰天可使用駕駛專用抗眩光眼鏡，減少對向車燈強光刺激。

歐佳蓉也提供保健小秘訣，推薦按摩穴位舒緩肩頸腰背痠痛：

• 肩井穴（肩膀最高點），舒緩肩頸痠痛、緩解壓力，孕婦建議避免。

• 風池穴（後頸髮際兩側凹陷），緩解頸部僵硬與頭痛。

• 手三里穴（前臂，肘橫紋下約3個指幅），舒緩肩頸痠痛、緩解疲勞。

舒緩眼睛疲勞穴位推薦：

•攢竹穴（眉毛內側端），舒緩眼睛疲勞。

•太陽穴（眉梢與髮際之間），緩解視覺疲勞與頭痛。

每個穴位按壓約 30–60 秒，有些微痠脹感即可。

開車過度依賴咖啡與能量飲提神，可能造成心悸與疲勞反彈，歐佳蓉推薦兩款養生提神飲品為枸杞菊花茶、薄荷決明子茶明目醒腦。

台南麻豆新樓醫院中醫師歐佳蓉示範按壓後頸的風池穴，緩解頸部僵硬與頭痛。（記者楊金城攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法