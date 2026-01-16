自由電子報
健康 > 心理精神

青少年心理健康亮紅燈 復原力成守護關鍵

2026/01/16 14:14

青少年心理健康亮紅燈，自殺率攀升，社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

青少年心理健康亮紅燈，自殺率攀升，社區心理衛生中心提供免費心理諮商服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 聯合國兒童基金會指出，全球約13%的10至19歲青少年有心理健康問題，其中焦慮與憂鬱占4成，另依衛福部統計顯示，國內15至24歲青少年自殺死亡率，從2015年每10萬人5.9人上升至2024年的11.9人，顯示青少年心理健康問題不容忽視，南投縣衛生局提醒家長可透過專業協助，培養青少年的「心理復原力」，即孩子在面對壓力與挫折後，仍能逐步恢復情緒穩定與生活功能的能力，守護其心理健康。

小鈺（化名）為一名青春期學生，個性內向、對自我要求高，面對學業與人際壓力時常陷入自責，長期累積情緒困擾，家庭溝通也較緊繃，曾以自傷方式宣洩情緒。經通報後，由心理衛生中心訪員進行關懷，配合學校輔導老師與心理師共同介入，陪伴小鈺慢慢說出困擾來源，練習辨識情緒強度與壓力觸發點，學習用更具體的語言表達需求。

歷經心衛中心訪員3個月持續陪伴，小鈺開始能在情緒不穩時，會主動去輔導室找老師聊聊天，也會期待與心理師諮商，避免以傷害自身替代壓力來源，在挫折事件後較快回穩，展現心理復原力。

衛生局指出，復原力不是與生俱來的天分，而是孩子在壓力與挫折中，透過學習情緒調節、建立求助策略，逐步把生活拉回穩定的能力，青少年生活中主要會遇到的家庭及學校，均扮演重要角色，衛生局社區心理衛生中心，則結合校園輔導體系及相關網絡單位，提供青少年關懷訪視、心理支持與轉介服務，一起和家庭與學校協助孩子在壓力升高時及早被看見、獲得陪伴與介入，從而培養青少年復原力。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

南投縣社區心理衛生中心人員，深入校園進行青少年心理健康衛教。（南投縣衛生局提供）

南投縣社區心理衛生中心人員，深入校園進行青少年心理健康衛教。（南投縣衛生局提供）

