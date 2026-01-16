自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》葉黃素不只能護眼！ 研究：長期補充對抗腦疲勞

2026/01/16 17:08

營養師張馨方指出，長時間專注與盯著螢幕容易產生大量自由基，增加腦部氧化壓力，補充葉黃素不僅抗氧化，還能改善腦疲勞；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人提到葉黃素，第一時間想到的都是護眼、保護黃斑部。但近年研究發現，其實它對大腦健康也很重要。營養師張馨方指出，葉黃素是天然抗氧化劑，可通過血腦屏障，參與神經保護，提升資訊處理效率，與認知、記憶、專注力表現及腦疲勞改善密切相關，對於長時間用腦、高壓工作族群尤其重要。

為什麼葉黃素與專注力具關聯性？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文解釋，用腦族長時間專注與盯著螢幕，容易產生大量自由基，增加腦部氧化壓力，而葉黃素不僅是天然抗氧化劑，還能減少神經細胞受損。研究更顯示，體內葉黃素濃度較高者，在神經傳導速度與專注穩定度上表現更優異。

葉黃素護腦3關鍵

此外，張馨方也進一步提及，研究實證，攝取葉黃素對於大腦具有以下3大正面作用：

認知靈活性提升：2017年《Nutrients》臨床試驗發現，連續補充葉黃素與玉米黃素12個月後，受試者的注意力表現與認知靈活性顯著改善（Johnson et al.,2017）。

神經結構穩定：2021年《Frontiers in Aging Neuroscience》系統性回顧指出，這類營養素能增強大腦活動，並維持神經結構穩定性（Fletcher et al.,2021）。

執行功能維持：另一項綜合分析證實，長期攝取高劑量葉黃素，有助維持優質記憶力與執行功能（Mahnken et al.,2021）。

不過，葉黃素雖然好處多，張馨方強調並非短期速效藥，而是透過長期累積來支持神經系統。建議每日可攝取深綠色蔬菜，如菠菜、地瓜葉，以及蛋黃等食物補充。此外，由於葉黃素屬於脂溶性營養素，隨餐吃或搭配良好油脂，如橄欖油、堅果等，也能讓吸收率更佳。

