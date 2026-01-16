自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

春節提前領慢箋必看！藥師：看錯這點 可能領不到藥

2026/01/16 13:57

藥師公會全聯會提醒，慢性病患者若家中藥品會在春節期間吃完，1月31日起即可依規定提前領藥，避免連假用藥中斷。（資料照）

藥師公會全聯會提醒，慢性病患者若家中藥品會在春節期間吃完，1月31日起即可依規定提前領藥，避免連假用藥中斷。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節連假將至，今（2026）年假期長達9天（2月14日至2月22日），不少醫院、診所與藥局將調整門診時間，藥品物流也可能暫停。藥師公會全聯會今（16日）提醒，慢性病患者若家中藥品會在春節期間吃完，1月31日起即可依規定提前領藥，避免連假用藥中斷。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，春節前最常被問到的就是「我可不可以提前領藥？」其實判斷重點很簡單，不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，而是看家裡的藥「會不會在過年期間吃完」，只要確定會用完，就可在1月31日至2月13日間提前領取下一次藥品備用。

「看錯這一點，恐領不到藥！」黃彥儒指出，慢箋上的建議領藥日期，本來就已經把「10天彈性」算進去，若再從該日期往前推14天，就等於「已經提前，又再提前一次」，實際可能提早將近20天領藥，不僅不符合規定，也容易在藥局產生爭議，甚至白跑一趟。

黃彥儒建議，民眾春節前不必反覆計算日期，只要檢視家中藥量，確認是否會在連假期間用完即可，若不確定是否符合提前領藥條件，也可直接到附近社區藥局請藥師協助確認，由專業把關最保險。

藥師公會全聯會也說，社區藥局遍布全台，是民眾最即時的用藥諮詢管道，提早準備好藥品，不僅讓慢性病用藥不中斷，也能安心團圓過年，「藥師在的地方，就是安心的所在！」

