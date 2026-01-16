自由電子報
健康 > 護眼顧齒

眼科醫師入園 雲林幼兒園孩童免費視力篩檢

2026/01/16 14:00

雲林縣免費學齡前兒童視力篩檢有專業人員做驗光。（記者黃淑莉攝）

雲林縣免費學齡前兒童視力篩檢有專業人員做驗光。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣今（16）日啟動「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」，由專業眼科醫師進入幼兒園，免費為年滿5歲大班孩童做視力篩檢，早期發現斜弱視、近視等異常狀況，進而早期治療。

學齡前兒童視力篩檢今天在斗南幼兒園起跑，包括雲林縣長張麗善、國健署長沈靜芬、副縣長陳璧君、縣議員蔡東富、簡慈坊及斗南鎮長沈暉勛等人都與會。

張麗善指出，根據國健署調查，3C產品普及，幼兒園大班近視盛行率有9%，小1則有20%，雲林小1生視力不良率有27%，小6更高達60%，學齡前是黃金治療期，縣府配合國健署推動的學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，把防治關卡提前至學齡前，顧好孩子的視力，以後前景一片光明。

沈靜芬表示，孩子學齡前就近視，或「遠視儲備量」不足的話，每年近視度數增加會很快，一旦高度近視就不只是戴眼鏡這麼單純，很容易發生視網膜剝離、黃斑部病變等不可逆的病兆，因此學齡前兒童視力篩檢很重要，檢查時有專業醫師、幼兒園老師及衛生所人員在場協助，呼籲家長踴躍讓孩子接受檢查。

眼科醫師王治平說，視力篩檢已推動多年，但許多家長像是在「交作業」，收到異常單就帶孩子去眼科診所複檢，單子繳回學校後就沒進一步治療，這次篩檢有2個重要部分，包括斜弱視檢查及近視防治，有異常學齡前矯正是黃金時期，及早發現可以用更輕鬆方式、低濃度藥水就可以控制。

衛生局長曾春美指出，雲林縣全縣執業眼科醫師有31人，分布在7個人口較多市鎮，其他13鄉都沒有，這次篩檢由眼科醫師進入幼兒園，檢查項目有基礎視力檢查、散瞳及驗光，全縣有152所公私立幼兒園4100多名學童，經過調查已有94%家長簽同意書，希望還沒簽的家長也能同意，一起守護孩子眼睛健康。

眼科醫師進入幼兒園為孩童檢查是否有斜弱勢。（記者黃淑莉攝）

眼科醫師進入幼兒園為孩童檢查是否有斜弱勢。（記者黃淑莉攝）

雲林縣「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」啟動，由專業眼科醫師進入幼兒園，免費為年滿5歲大班孩童做視力篩檢。（記者黃淑莉攝）

雲林縣「學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」啟動，由專業眼科醫師進入幼兒園，免費為年滿5歲大班孩童做視力篩檢。（記者黃淑莉攝）

