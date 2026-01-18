健康網》愛玉也能加熱吃！ 農糧署教低卡暖胃新吃法

農糧署指出，以真正愛玉籽搓製而成的天然愛玉凍本身相當耐熱，可放入火鍋、雞湯、薑湯等熱食中食用，口感依然Q彈，同樣低卡又暖胃。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人對愛玉的印象，仍停留在夏天冰冰涼涼的消暑甜品，但其實愛玉不僅適合冷吃，加熱食用仍能維持凝凍口感，也是較少人嘗試的食用方式。農糧署指出，以真正愛玉籽搓製而成的天然愛玉凍，本身相當耐熱，可加入火鍋、雞湯、薑湯、燒仙草等熱食中食用，口感依然Q彈，同樣低卡又暖胃。

農糧署曾於臉書發文介紹，愛玉籽原生於中央山脈中低海拔山區，目前則多在中低海拔平地人工栽培。採收後，經清洗、削皮、烘乾處理，加水搓洗會凝結為凍狀。愛玉凍富含膳食纖維，每100公克熱量僅約2大卡，除冷食之外，加熱後仍能維持凝凍的美味口感。

加熱愛玉這樣做

至於愛玉加熱食用怎麼做？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，可依以下方式輕鬆在家備料、製作愛玉凍。食用時，盛入碗中，搭配蒸軟桂圓、紅棗丁、檸檬汁、糖水，加熱後微溫入口，風味溫潤又暖胃，建議愛玉控不妨試試看。

●準備材料：愛玉籽20克、溫開水1,600克、蒸軟桂圓適量、紅棗適量、檸檬汁適量、糖漿適量。

●洗愛玉做法：愛玉籽放入棉布袋，與水依1:80比例輕揉5-6分鐘取膠質後輕擰；記得不要搓太用力，以免抑制酵素釋出影響凝凍。靜置放涼1-2小時，即可製成愛玉凍。

此外，營養師林恩如也曾於臉書粉專發文分享，真正的愛玉是不會遇熱融化的，作為麻辣鍋等加熱配料搭配，也仍可食用。另，愛玉籽也可以吃，屬於6大類食物中的油脂與堅果種子類，攝取3個免洗湯匙的量，就等於一份45大卡的油脂。

