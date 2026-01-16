油症健檢專案持續啟動 全台仍有1855人列冊追蹤

1979年台灣發生震驚全國的米糠油中毒事件，油症患者估計超過兩千人。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕1979年台灣發生震驚全國的米糠油中毒事件，台中、彰化地區因食用受「多氯聯苯」（PCBs）污染米糠油而中毒的油症患者估計超過兩千人。國民健康署統計，目前仍有1855人列冊追蹤，國健署今（16日）表示，已啟動今年度油症患者健康檢查專案，各縣市衛生局陸續寄發通知，提醒符合資格者依指示預約受檢，呼籲患者把握機會定期檢查，主動掌握健康狀況。

「米糠油中毒事件」是台灣史上最嚴重的食品安全事件之一，當年因工業用多氯聯苯混入食用油，造成大量民眾集體中毒，患者外觀出現氯痤瘡、皮膚變色，後續也可能影響肝臟、免疫與神經系統，且污染可能透過母體傳給下一代。事件至今已超過40年，政府持續提供健康照護與醫療補助，追蹤患者健康狀況。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，目前列管名冊中同時包含第一代與第二代油症患者，初期列管人數約2千多人，隨時間逐年減少，現在還有1855人列冊追蹤，油症患者健康檢查已執行多年，檢查項目多年來大致維持一致。

依照「油症患者健康照護服務條例」，國健署提供油症患者全額補助健康檢查、門診部分負擔及第一代患者住院減免。今年健康檢查內容包括基礎代謝、全套血液檢查、心電圖、腹部超音波、胸部X光及定量免疫法糞便潛血檢查，並納入「心理健康簡式量表（BSRS-5）」評估，關注患者心理壓力狀況，必要時可轉介「全人關懷中心」提供心理支持與生活陪伴。

國健署表示，健康檢查不只是「找問題」，更是「找回健康主導權」，政府補助油症患者健檢是一項長期承諾。劉家秀也補充，每年油症患者健檢相關經費約120萬元，屬固定編列支出，確保追蹤不中斷，提醒收到通知的油症患者可依居住地選擇指定院所預約檢查，並務必回診追蹤結果，及早掌握健康。

