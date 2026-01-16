自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》梁云菲罹「子宮肌腺瘤」屬進行性疾病建議早就醫

2026/01/16 12:41

梁云菲坦言長期飽受婦科疾病折磨，已接受子宮切除手術。（翻攝自IG）

梁云菲坦言長期飽受婦科疾病折磨，已接受子宮切除手術。（翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人梁云菲自節目《國光幫幫忙》出道，時常在社群分享日常。近日長期飽受經痛所苦，就醫後發現是子宮肌腺瘤，因未來不打算生育，因此毅然切除子宮。她於IG發表影片，寫下「再見了，我的子宮」並提到上個月被診斷出子宮肌腺瘤，需切除子宮根治。

據報導，35歲梁云菲於IG分享自己在休養期間的照片，坦言近年來每到經期都會大量出血，伴隨劇烈疼痛，過去以為是子宮肌瘤，到上個月才確定是子宮肌腺瘤。「兩者完全不同，因為根治子宮肌腺瘤，只能切除子宮。」

梁云菲透過影片談自己的心路歷程。（翻攝自IG）

梁云菲透過影片談自己的心路歷程。（翻攝自IG）

國軍台中總醫院說明，「子宮腺肌症」或「子宮肌腺瘤」，指子宮內膜組織存在於子宮肌肉層內的病症，常常和子宮腺肌症混淆的疾病是子宮肌瘤。肌瘤是子宮肌肉層的某一個細胞發生了突變而慢慢地生長形成一完整的肌肉瘤。

相反地，子宮腺肌症或子宮肌腺瘤並不是一個完整的腫瘤，而是由於子宮內膜的組織由子宮腔內直接穿透進入子宮肌層，而在子宮肌層內衍生出新的子宮內膜組織。因此有人稱之為子宮內的子宮內膜異位症，子宮腺肌症的原因目前仍不清楚，好發於30至50歲的婦女。

子宮肌腺症的患者，其子宮內膜通常四散在肌肉層各處，尤其以子宮後壁的肌肉層內最多見，有些時候會集中在一處，形成類似一團腫瘤的樣子，這時候才被稱為「子宮肌腺瘤」。

子宮腺肌症也許沒有症狀。當隨症狀出現時，典型的發現是子宮變大、骨盆腔的疼痛和經血過多。經痛是最常見，臨床上的診斷主要靠症狀、內診、腫瘤指數CA-125及超音波檢查。

沒有症狀的子宮腺肌症是不用治療的，子宮腺肌症的治療方法可以分為保守治療及手術治療，保守的藥物治療有很多種，效果不一，主要用以改善症狀，控制病情。

而手術治療以子宮切除為主，對於還想生育不宜切除子宮的婦女，近年來有很多人嘗試較保守而能保留子宮的手術，但還是得面對可能復發的機會。

最後國軍台中總醫院總結，子宮腺肌症是一種進行性的疾病，年紀輕還想生育的婦女在有症狀出現的時候，最好早些就醫，以免等到子宮腺肌症的病況嚴重時，只能接受子宮切除的選擇了。

梁云菲因對多種藥物過敏，術後止痛選擇有限，坦言疼痛成為最大考驗。（翻攝自IG）

梁云菲因對多種藥物過敏，術後止痛選擇有限，坦言疼痛成為最大考驗。（翻攝自IG）

