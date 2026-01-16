自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

研究：克隆氏症治療法 短期限制卡路里可改善症狀

2026/01/16 11:15

研究顯示，短期限制卡路里攝取的飲食可改善克隆氏症患者的症狀並減輕發炎。圖為示意圖。（美聯社）

研究顯示，短期限制卡路里攝取的飲食可改善克隆氏症患者的症狀並減輕發炎。圖為示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕克隆氏症（Crohn's Disease）是1種慢性疾病，會引發消化道發炎，並可能導致腹瀉、痙攣、腹痛和體重減輕。美國1項研究發現，短期限制卡路里攝取的飲食可改善克隆氏症患者的症狀並減輕發炎。此研究發表在《自然醫學》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，美國史丹佛大學醫學院的研究團隊追蹤97名輕度至中度克隆氏症患者的症狀和生物學指標，患者們連續3個月分別接受模擬禁食飲食或維持正常飲食。65名患者被分配到禁食飲食組，32名患者被分配到對照組。

模擬禁食組的參與者每月連續5天大幅減少卡路里攝入，每天攝取量約為700至1100卡路里。研究團隊會在禁食期間提供植物性膳食，其餘時間參與者恢復正常飲食。

研究結束時，模擬禁食組中約三分之二的患者症狀有所改善。研究團隊發現，大多數患者都從模擬禁食飲食中獲益。

對照組中只有不到一半的患者症狀有改善，這種改善很可能是由於克隆氏症症狀的自然波動，以及患者持續遵循標準治療方案（例如服用藥物）所致。

該論文資深作者、史丹佛大學醫學院胃腸病學和肝病學助理教授辛哈（Sidhartha R. Sinha）表示，研究團隊會對克隆氏症患者的模擬斷食飲食進行研究，是因早期研究表明此飲食可以降低C反應蛋白水平，而C反應蛋白是基線C反應蛋白水平較高的患者體內常見的全身性發炎標記。

辛哈指出，許多克隆氏症患者的發炎標記物偏高，因此斷食飲食對發炎標記物的影響使其成為患者的理想選擇。

除了追蹤參與者臨床反應和緩解情況外，研究人員還探索了生物樣本的變化，例如糞便和血液中常見發炎標記物的變化。

研究團隊發現，模擬禁食組的糞鈣衛蛋白水平（顯示腸道發炎的糞便蛋白）與對照組相比顯著下降。一些源自脂肪酸的促發炎脂質介質在模擬禁食組參與者體內也出現下降。另外模擬禁食組的免疫細胞產生的幾種發炎分子也較少。

研究團隊目前正在探索腸道微生物群的變化，是否也能解釋模擬禁食飲食的一些益處。辛哈說「要了解這種飲食以及其他飲食療法對克隆氏症患者的作用機制背後的生物學原理，還有很多工作要做。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中