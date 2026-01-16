自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

只要5分鐘！每天多走幾步路 死亡風險降1成

2026/01/16 10:41

權威期刊《刺胳針》刊登的最新研究指出，每天只要多花5分鐘進行如快走般的「中等強度」運動，就能降低約10%的死亡風險；若能每天減少久坐30分鐘，健康效益更佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

權威期刊《刺胳針》刊登的最新研究指出，每天只要多花5分鐘進行如快走般的「中等強度」運動，就能降低約10%的死亡風險；若能每天減少久坐30分鐘，健康效益更佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人想到「運動延壽」就覺得要揮汗如雨、跑健身房，因此望而卻步。但權威醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》刊登的最新研究指出：你不必成為運動員，每天只要多做「5分鐘」的中等強度運動，甚至只是「少坐30分鐘」，就能顯著延長壽命。這項發現被專家形容為公共衛生領域的「一大躍進」。

這項由挪威運動科學學院（Norwegian School of Sport Sciences）主導的研究，分析了英國、美國、挪威與瑞典共13.5萬人的健康數據。結果發現，對於最不愛動的那20%族群來說，只要每天增加5分鐘的「中等強度身體活動」，例如快走、或是讓呼吸稍微變急促的動作，其死亡風險就能降低約10%。

除了多動，研究也強調「少坐」的重要性。數據顯示，若每天減少30分鐘的久坐時間，將其替換為任何形式的輕度活動，死亡風險也能降低7%。倫敦布魯內爾大學（Brunel University of London）專家貝利（Daniel Bailey）指出，這對大多數人來說都做得到，「如果想減少30分鐘的坐著時間，可以換成在家裡走動、做家事或園藝，這些簡單的日常活動都有效。」

睡飽、吃菜、微運動 最多可多活10年

與此同時，另一篇發表在《eClinicalMedicine》期刊、由雪梨大學（University of Sydney）領導的研究，分析了英國生物樣品庫（UK Biobank）近6萬人的數據，發現「健康組合技」威力更強。對於生活習慣最差的人來說，只要每天多睡5分鐘、多做2分鐘中等強度運動，並多吃半份蔬菜，就能延長約1年的壽命。而若是能做到「最佳組合」（每天睡7至8小時、運動40分鐘且飲食健康），與生活習慣最差者相比，預期壽命甚至可能增加近10年。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中