健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長期陣發「心房顫動」婦女不定時昏倒 脈衝場消融術解決困擾

2026/01/16 09:46

陳婦（左2）治療後三個月，以往心悸、頭暈及昏倒狀況得到改善。（台東馬偕提供）

陳婦（左2）治療後三個月，以往心悸、頭暈及昏倒狀況得到改善。（台東馬偕提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕78歲的陳女士長期受陣發性心房顫動困擾，症狀常在毫無預警下出現，伴隨心悸、頭暈與胸口壓迫感，外出時需時刻擔心突然昏倒。台東馬偕醫院主治醫師邱威儒台北馬偕李應湘醫師合力完成PFA 脈衝場消融術治療，成為台東第一例成功個案。術後病患恢復良好，未再出現暈厥或明顯心律不整症狀。

心臟內科醫師邱威儒表示，「心房顫動」為最常見的心房心律不整，容易造成腦中風，中風機率是正常人的3至5倍，死亡率則是正常人的2倍以上，長期心房顫動也會導致心臟衰竭與相關失智症的風險增加。該名病患多年來反覆發作心房顫動，症狀常在毫無預警下出現，伴隨心悸、頭暈與胸口壓迫感，外出時需時刻擔心突然昏倒。即使接受藥物治療，仍無法穩定控制病情，生活品質大受影響。

他說，PFA脈衝場消融術是以電場能量而非溫度作為治療基礎，透過極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性破壞異常心肌細胞膜結構，卻能有效保留周圍正常組織。由於不同組織對電場的耐受程度不同，PFA 能精準鎖定心肌細胞，顯著降低食道、血管與神經受傷的風險，大幅提升整體安全性。治療過程更快速且一致性高，使手術時間大幅縮短，減少病人接受麻醉的時間與身體負擔。對於高齡患者而言，這不僅有助於降低手術風險，也能加快術後恢復，讓病人更快回到正常生活。

邱威儒說，傳統心房顫動消融治療方式，例如射頻電燒與冷凍消融，主要透過高溫或低溫破壞異常心肌組織，但溫度在體內的傳導並非完全具選擇性，即使消融範圍已相當精準，仍可能在極少數情況下影響鄰近的食道、神經或血管組織，術後偶有胸痛、吞嚥不適，甚至橫膈神經功能異常等風險。

台東與台北馬偕醫師成功完成台東首例心房顫動的脈衝場消融術治療。（台東馬偕提供）

台東與台北馬偕醫師成功完成台東首例心房顫動的脈衝場消融術治療。（台東馬偕提供）

