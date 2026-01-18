健康網》聞到滷味香食慾大開、水腫報到？ 營養師授6攻略

專家表示，吃滷味要學會選擇食材，多原型食物少油炸，可選擇豆腐、豆乾、蛋、瘦肉片等取代鑫鑫腸、貢丸、甜不辣等。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有同樣的經驗，聞到滷味香就食慾大開？營養師陳怡婷指出，滷味看似健康，其實隱藏著熱量、精製澱粉、高油、高鈉的地雷，想要吃得飽足又不水腫，依然可以做到，藉由減少加工品、多原型；避高油脂食材、不油炸等6招選食，有助健康。

陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文分享，滷味人人愛，只是看似健康，其實隱藏不少地雷，像是熱量、精製澱粉、高油、高鈉等問題，想要吃得飽足又不怕胖有方法，她歸納6大原則供民眾參考：

1.減少加工品，多原型

超加工食品添加物多，且熱量往往比你想的高，選擇豆腐、豆乾、蛋、瘦肉片等取代鑫鑫腸、貢丸、甜不辣等。

2.減少高油脂食材

減少五花肉、動物皮、大腸、炸豆皮、百頁豆腐、魚豆腐等。提醒大家，百頁豆腐、魚豆腐皆不是豆腐。

●百頁豆腐是用大豆蛋白為原料，製作過程會加入大量的油，油脂量是一般豆腐的4-5倍。

●魚豆腐是以魚漿、雞蛋、植物油、澱粉油炸製成，熱量不低。

3.主食聰明換，選擇未油炸

捨棄油炸的王子麵、鍋燒意麵，改選蒸煮麵、烏龍麵、玉米、蓮藕片等。冬粉很容易吸湯汁，不建議喝湯。

4.小心「隱藏澱粉」

若選了甜不辣、黑輪、豬血糕、餃類、丸類等，它們皆含有澱粉，記得當餐主食要減量。

5. 搭配蔬菜，高鉀排鈉又飽足

選擇2-3種不同的蔬菜（如：菇類、木耳、花椰菜、空心菜等）。多選高鉀蔬菜（如菠菜、空心菜等深綠色蔬菜），原因在於鉀能幫助排出多餘的鈉。

6.醬汁/湯汁是關鍵，鈉含量不超標

掌握「只吃料、不喝湯」原則，以及請店家煮好後少淋醬汁，避免鈉超標。

陳怡婷總結，滷味也能吃出健康，重點就在要會選擇食物，記得餐後多補充水分，幫助代謝，滷味偶爾品嚐，享受美食也要兼顧健康。

