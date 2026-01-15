健康網》年前搶修臉！醫美熱潮升溫 短修復微整最夯

淨妍醫美診所醫師廖研智指出，年底至農曆年前確實是醫美高峰期，民眾最在意的是「看起來有精神」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（淨妍診所提供）

〔健康頻道／綜合報導〕歲末年終，醫美診所進入一年一度的「年前檢修期」。不少民眾趁著春節前夕，將臉部線條與膚況一次「整理到位」，希望以最佳氣色迎接新年。醫師觀察，近期諮詢與預約量明顯升溫，且多數人鎖定恢復期短、效果自然的微整療程。

年前醫美需求升溫 微整注射、拉提仍居主流

淨妍醫美診所醫師廖研智指出，年底至農曆年前確實是醫美高峰期，民眾最在意的是「看起來有精神」。因此，能快速改善凹陷、細紋與鬆弛的療程最受青睞，包括膠原蛋白增生劑、肉毒桿菌素、電音波與水光等，成為年前熱門選項。這類療程多主打「短修復期、長呈現期」，符合年節前調整外觀的需求。

熬夜、壓力大 年末疲憊肌成常態

春節前工作忙碌、作息紊亂，不少人長期熬夜。國際研究指出，睡眠不足會影響肌膚屏障功能，使經皮水分流失（TEWL）增加，導致乾燥、暗沉、粗糙甚至敏感。當肌膚長期處於壓力狀態，日常保養效果也容易打折，成為民眾選擇「集中式保養」的重要原因。

淨妍醫美診所醫師廖研智指出，年前療程選擇往往以「視覺氣色」為優先，很多人把「澎潤感」視為「有福氣」的象徵。（淨妍診所提供）

「澎潤有神」成新年標配 兼顧美感與心理感受

廖研智表示，年前療程選擇多以「視覺氣色」為優先，適度補充臉部流失的澎潤感，能讓整體五官看起來更精神。不少民眾將飽滿臉型視為象徵好運與福氣的意象，也為迎接新年增添自信與儀式感。

醫師提醒：時間規劃與安全評估不可少

對於有年前醫美需求的民眾，醫師建議注射類療程至少提前2至4週安排，避免輕微腫脹影響年節活動；電音波因效果呈現需時間，宜提前1個月以上施作；膚質改善類療程雖恢復期短，仍須注意防曬、保濕，避免飲酒與熬夜。

廖研智也強調，任何醫美療程皆應以專業評估與安全為首，建立正確期待，才能在外表煥然一新的同時，安心迎接新的一年。

