防長輩嚴重骨鬆、肌少雙夾擊 醫籲：3不1要原則

奇美醫院家醫部副部長黃駿豐醫師指出，有些長輩受到骨鬆與肌少症雙夾擊，可善用該院篩檢工具來防治。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名78歲老婦有腦中風病史，近年反覆背痛、行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，接受過椎體成形術與長節段脊椎內固定手術。因為症狀反覆、生活受影響，家人帶她到奇美醫院家醫部門診檢查發現骨密度屬於嚴重骨質疏鬆；同時，雙能量X光吸收儀（DXA）身體組成分析出肌肉量不足，全身體脂肪比例高達43%，屬於肥胖型肌少症高風險體態，一旦跌倒，骨折與失能風險將大幅增加。

奇美醫院家醫部副部長黃駿豐醫師對老婦採取雙效增骨針的骨鬆藥物治療，促進新骨生成及抑制骨質流失，降低再骨折與失能風險；並同步監測心血管風險與骨質變化，搭配營養補充與復健訓練，經過一段時間治療，疼痛減輕、走路變穩定，不再依賴家屬攙扶或坐輪椅。

黃駿豐指出，評估高齡骨折風險，不能只看骨密度！臨床上許多長輩不僅面臨骨鬆、更合併肌少症，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。奇美醫院運用雙能量X光吸收儀進行精準全身身體組成分析，並透過「雙效增骨針」為骨頭重新打地基，結合跨科部團隊照護，幫助長輩走出骨折惡性循環，重獲有尊嚴的晚年生活。

針對骨折風險極高的個案，奇美醫院推動「術前優化」治療策略。黃駿豐說明，近年臨床研究顯示在重大骨科手術（如脊椎融合）前3個月，可先使用「雙效增骨針」，能同時促進新骨生成並抑制骨質流失，就像為脆弱的骨頭重新灌漿打好地基，可有效改善骨密度與整體骨骼穩定度，降低術後骨釘鬆脫、鄰近節骨折與復原不良的風險，也為復健創造更安全的條件。

奇美醫院家醫部副部長黃駿豐醫師為患者門診情形。（示意圖，奇美醫院提供）

黃駿豐建議，民眾可善用中華民國骨質疏鬆症學會（TOA）提供的骨鬆自我篩檢工具，輸入年齡與體重，即可初步評估風險區間。若結果顯示風險偏高，應及早就醫安排雙能量X光吸收儀檢查，避免等到骨折發生才發現問題。此外，骨鬆治療不能只靠藥物，仍需補充足夠的原料，包括每日約1000毫克鈣質與800 IU維生素D3，並進行安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，才能真正降低跌倒與骨折風險。

奇美醫院並呼籲，守護長輩骨骼健康應遵循「三不一要」原則：不隨意停藥、不輕忽疼痛、不忽視營養；一定要精準篩檢。年滿65歲以上或有早發性停經、長期使用類固醇等風險因子者，應定期接受骨密度與身體組成檢查，守護長輩骨骼與行動力，讓長者不再因害怕跌倒而困守家中，找回行走自如、有尊嚴的晚年生活。

