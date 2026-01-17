健康網》地中海飲食該如何吃？ 醫解析：從飲食比例抓重點

專家表示，地中海飲食想傳達的是每天多吃蔬菜、水果、全穀、豆類，用橄欖油當主要油脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾經常看到專家建議，日常不妨多採用地中海飲食法則，但是有時仍覺得抓不到要領。桃園文新診所院長戴曉芙表示，地中海飲食不是菜單，而是一種飲食比例的概念，「多植物、好油脂、少加工、少紅肉」是重要關鍵。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，地中海飲食想傳達的是：每天多吃蔬菜、水果、全穀、豆類，用橄欖油當主要油脂，魚類比紅肉更常出現，堅果可以當點心，紅肉與加工肉類屬於偶爾選擇。地中海飲食的重點，不在於一定要吃哪些食材，而是抓住「多植物、好油脂、少加工、少紅肉」這個方向。

請繼續往下閱讀...

地中海飲食對心臟、血糖有益

戴曉芙解析，近年的建議多半認為，紅肉不需要天天吃，屬於低頻食物即可。這樣的飲食方式，已被研究討論超過30年，因為很多研究都採用類似的飲食原則，所以能累積大量健康觀察結果。

多數研究發現，平常飲食比較接近地中海飲食的人，整體健康表現通常較好，包括心臟、血糖、發炎相關指標。不過戴曉芙仍強調，這代表的是長期趨勢，再者就算是研究已證實，仍無法保證每個人照著吃都會得到相同效果。

戴曉芙總結，實際生活中，每個人預算、飲食習慣、腸胃狀況都不同，因此不需要完全照表執行，而是依照自己的狀況調整比例。地中海飲食金字塔不是標準菜單，而是一個比較健康的飲食方向。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法